KUTSO Başkanı Argat: Yeni ekonomi modeline geçiş sert olmamalı

Mehmet Rıdvan CEBECİOĞLU

Ekonomi Gazetesi, ‘Ekonomide Ufuk Turu’ panelleriyle gündemi belirlemeye ve şehirlerin nabzını tutmaya devam ediyor. KUTSO ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ve KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat’ın birlikte yönettiği panele, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Baro Başkanı Av. Edip İlkay Sunay, Kütahya İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Murat Kırbaç, Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Ticaret İl Müdürü İsmail Hakkı Uygun, Meclis Divanı Üyesi Kemal Emre Olçar, KUTSO yönetim kurulu üyeleri, Zafer Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Başkanı ve TOBB Kütahya Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Ali Alper Olgun, Kütahya ilçe OSB yöneticileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Güldağ ve Argat’ın konuşmacı olarak katıldığı panelde, faiz artışından dövize, mesleki eğitimden iş dünyasının yaşadığı sorunlara, Avrupa Yeşil Mutabakat hazırlıklarından kadın istihdamına kadar iş dünyasının gündemine yer alan pek çok konu detaylarıyla birlikte masaya yatırdı. Türkiye’nin ekonomide yeni bir döneme girdiğini vurgulayan Hakan Güldağ, en somut adımların Hazine ve Maliye Bakanlığına Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanlığına ise Dr. Hafize Gaye Erkan’ın atanmasıyla atıldığını söyledi.

“Merkez Bankası faiz silahını kullanabileceğini gösterdi”

Yerli ve yabancı yatırımcıların Türkiye’nin ekonomi alanında çizdiği yeni rotayı merakla beklediğini kaydeden Güldağ, politika faizinin yüzde 15’e yükseltilmesinin parasal anlamda bir sıkılaşma dönemine girildiğinin göstergesi olduğunu ifade etti. Ayrıca, faiz artışının piyasanın beklentilerinin altında kaldığına dikkat çeken Güldağ, “Merkez Bankası faiz artırabileceğini ve faiz silahını kullanabileceğini göstermiş oldu. Bu, ‘Faizler imkan yok artamaz’ diyen bir piyasa açısından önemli bir değişimi ifade ediyor. Demek ki artık faiz silahı tekrar kullanılabilecek” dedi.

“Türkiye’de sanayicinin ayakta kalması şart”

Faiz artışının iş dünyasındaki yansımalarına dair değerlendirmelerde bulunan KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat ise, yeni ekonomi modeline geçişin sert olması halinde negatif etkilerin görülebileceğinin altını çizdi. Enflasyonun kontrol altına alınması gerektiğini söyleyen Argat, “Asgari ücretin beklenenin üzerinde artırılması gibi enflasyonu tetikleyici adımlar atılıyor. Kütahya’da cam, seramik, porselen, tekstil, otomotiv yan sanayi var. Bunların hepsinde iş gücü maliyetleri çok önemli. Geçtiğimiz dönemde kuru sabit tuttuk, enflasyon çok hızlı yükseldi, enerji maliyetleri de çok arttı. Yerelde üreticinin Türkiye’de sanayicinin ayakta kalması şart. Üretim olmazsa, sürdürülebilir bir büyüme ve beraberinde kalkınmanın olmayacağı açık ve nettir. Sadece üretim yapımızın değil, katma değerimizin artması gerekiyor. Katma değerli üretim yapmak zorundayız” diye konuştu.

“Kadının yeri, iş yeridir”

Panelde konuşulan en önemli konuların başında ise kadınların iş hayatına ve sosyal hayata katılımı geldi. Konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Hakan Güldağ, “Son dönemde bize hayatın da gösterdiği iki konu öne çıkmaya başladı. Bir tanesi deprem. Deprem Türkiye’nin bir beka sorunudur. Sağlam yapmadığınızda, tüm yatırımlar boşa gidiyor ve ciddi bir kayıp ortaya çıkıyor. Deprem sorunu kadar en az kadınların toplumsal yaşama her alanda katılması da bir başka beka sorunudur. Artık hepimizin zihninde, ‘Kadının yeri, iş yeridir’ fikrini iyice yaygınlaştırmamız lazım. Özellikle insan kaynağı çözümü noktasında en önemli desteklerden birisi kadınların iş yaşamına daha fazla katılması gibi görünüyor. İspanya, İtalya ve Fransa gibi ülkelerin bir dönem hızlı büyüme gösterdikleri dönemlerde kadınlar iş hayatına çok daha fazla katılmıştı” diye konuştu.

“Kadınların hayatın içinde yer alması gerekiyor”

Türkiye’deki insan kaynağının yarısını oluşturan kadınların bir kenarda tutulduğunu söyleyerek eleştiri ve çözüm önerilerinde bulunan Esin Güral Argat, Kütahya’da kadın istihdamına yönelik atılan adımlarını anlattı. “Kadınların girişimciliği çok değerli ama, her alanda yer almaları ve hayatın içinde görünürlüklerinin artması gerekiyor. Sivil toplum kuruluşlarında, siyasette, girişimcilik ekosisteminde, üretimde...” diyen Argat, sözlerine şu ifadelerle devam etti: “Kütahya’da bu anlamda ilginç işler yapılıyor. Sadece kadınlara kaynakçılık öğretiliyor. GCA cam ambalaj tesisimizde kadın operatörler yetiştiriyoruz. Kadın kalıpçı ve ustalar yetiştiriyoruz. Kadınların iş yerindeki çalışma ortamını iyileştirmek için de belli tedbirler aldık. Her alanda yetkileri arttıkça, çeşitliliği beraberinde getiriyor. Bu da inovasyon demek. İnsan kaynağıyla ilgili açmazın ortadan kaldırılması için bu çok değerli” dedi. Kadın istihdamının yanında Yeşil Mutabakat alanında yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler paylaşan Esin Güral Argat, enerji odaklı bir sanayinin olduğu Kütahya’nın geleceğe dönük hazırlıklarından bahsetti. OSB’lerde sağlık koruma bantlarının GES yatırımları için kullanılabileceğini belirten Argat, “Mevcut mevzuatta bu mümkün değil. Ama yapılması Yeşil Mutabakat’ın hazırlığı için çok önemli bir fırsat olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Sanayinin zarar görmesi şehirlerin zarar görmesine neden olacak”

Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve KUTSO Yönetim Kurulu üyesi Tolga Eskioğlu da, GES’lerden beklenen dönüşün sağlanması için dağıtım şirketlerinin kapasite artırımına gitmesi gerektiğini vurguladı. Kütahya OSB’nin cari fazla veren bir OSB olduğunu belirten Eskioğlu, “Enerji tüketimi Kasım ayından bu yana yarı yarıya indi. Piyasa takas fiyatı endeksi sanayiciye uygulanıyor. Konuta 56 kuruşa satılan elektrik, 4 lirayı buldu. Şu an talep kaynaklı 2,20’lerde ama yeniden 4 liraları bulacak gibi görünüyor. Bu yükü Türkiye’nin hep birlikte bölüşmesi lazım. Sanayici ülke ekonomisi adına çok önemli bir misyon üstlenmiş durumda. Kütahya’da yaklaşık 40 bin kişi çalışıyor. Kütahya’nın geçim kaynağı sanayi diyebiliriz. Sanayinin zarar görmesi şehirlerin zarar görmesine neden olacak” şeklinde konuştu. Yoğun ilgi gören panel, soru cevaplar ile devam etti. Panelin sonunda Argat, Güldağ’a teşekkür ederek çini tabak hediye etti.

KUTSO’dan bir ilk daha, kadın girişimcilik ofisi açıldı

Türkiye’nin ilk kadın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanını seçen KUTSO, kadınların istihdama katılmasına öncülük edecek bir projeyi hayata geçirdi. Oda bünyesinde faaliyet gösterecek olan ofis Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ’ın da katılımıyla açıldı. Kadın Girişimcilik Ofisi’nin Kütahya’da iş gücüne katılmak isteyen, girişimcilik fikri olan kadınlara danışmanlık verileceği ve kadınları doğru iş kollarına, hibe ve desteklere yönlendirerek onlara bu yolcukta yol arkadaşlığı yapılacağını belirten KUTSO Başkanı Esin Güral Argat, “Başarılı kadınlar önemli bir rol model oluyor ve girişimci olmak isteyen kadınlara ilham veriyor. Bu da kadınların kendi potansiyellerini gerçekleştirmelerini teşvik ediyor. Kadınların ekonomik olarak güçlenmesi, sürdürülebilir kalkınmanın da bir parçasıdır. Kadınların iş gücüne katılımı ve girişimcilik faaliyetleri, yoksullukla mücadelede ve toplumların sosyal ve ekonomik açıdan daha sürdürülebilir olmasında önemli bir rol oynar” dedi.