KUTSO yeni dönemde üretim ve dönüşüme odaklanacak

ABDULLAH SÖNMEZ

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO), Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, son faaliyet dönemine ilişkin çalışmalarını ve gelecek dönem hedefleri kamuoyuyla paylaştı. 12 Ekim 2022’den bu yana yürütülen faaliyetlerin dört stratejik sütun üzerine inşa edildiğini vurgulayan Argat, bu dönemde “sahada güçlü oda”, “insan kaynağı ve girişimcilik”, “ekosistem ve iş birliği” ile “dışa açılım ve temsil” başlıklarının temel öncelikleri olduğunu söyledi.

Çalışmaların masa başında değil sahada şekillendiğini vurgulayan Argat, bu kapsamda 14 meslek komitesi istişare toplantısı, 14 meslek grubu üye buluşması ve 5 Kütahya Değerlendirme ve İstişare Toplantısı düzenlendiğini kaydetti. KUTSO’nun kurumsal kapasitesine de değinen Argat, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) 4 Yıldız Belgesi ile kalite standartlarının güçlendirildiğini, üç stratejik planlama çalıştayıyla yol haritasının oluşturulduğunu ifade etti. Esin Güral Argat ayrıca, Kütahya Turizm Master Planı (2025–2029) ile Kütahya Kalkınma Raporu’nun, kamu ve özel sektör iş birliğiyle hazırlandığını ve kamuoyuyla paylaşıldığını bildirdi.

KOBİ OSB ve Tarım Vadisi projeleri gündemde

Önümüzdeki döneme ilişkin projelerine de değinen Esin Güral Argat, “Kütahya OSB’de KOBİ OSB Kooperatifi, Altıntaş ilçesinde ise Anadolu Tarım Vadisi Organize Tarım Bölgesi projelerini hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. KOBİ OSB Kooperatifi ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin daha planlı üretim altyapısına kavuşmasını hedefliyoruz. Bu projeyi 100 ila 120 üyenin katılımıyla 1.000 ve 2.000 metrekarelik üretim alanlarını kapsayan karma sanayi sitesi modeli olarak planladık. Anadolu Tarım Vadisi projesiyle ise tarım ve sanayinin entegre edildiği yeni bir üretim modelinin geliştirilmesini, kırsal kalkınmanın desteklenmesini ve farklı sektörlerin güçlendirilmesini amaçlıyoruz” dedi.

“Ortak akıl somut projelere dönüştü”

Yürütülen çalışmaların sahaya dayalı ve katılımcı bir anlayışla şekillendiğini dile getiren Esin Güral Argat, “Bu dönem boyunca attığımız her adımı sahada, üyelerimizle birlikte ve onların ihtiyaçlarını merkeze alarak şekillendirdik. Gerçek dönüşümün masa başında değil, üretimin içinde ve işletmenin gerçekliğiyle temas kurularak mümkün olduğuna inanıyoruz. Düzenlediğimiz toplantılar, istişare süreçleri ve ortak akıl mekanizmaları sayesinde üyelerimizin taleplerini doğrudan dinledik ve çözüm üretmeye odaklandık. KOBİ OSB Kooperatifi gibi projeler, bu yaklaşımın somut bir çıktısıdır. Bu fikir üyelerimizin talebinden doğdu ve birlikte şekillendi. Ortak akıl bizim için sadece bir söylem değil; somut projelere dönüşen bir yönetim anlayışıdır” diye konuştu.

Önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Argat, “Kütahya’nın üretim gücünü artırmak, üyelerimizin rekabet kapasitesini yükseltmek ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamak en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor. Ayrıca gençler ve kadınlar başta olmak üzere girişimciliği destekleyen, yenilikçi ve kapsayıcı projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Tüm bu hedefleri ise paydaşlarımızla birlikte, istişare ve iş birliği içinde gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı. Küresel ekonomideki belirsizliklere de dikkat çeken Esin Güral Argat, yeşil ve dijital dönüşümün kaçınılmaz hale geldiğini belirterek, mesleki eğitim, üretimde verimlilik, ihracatta pazar çeşitliliği ve girişimcilikte ölçeklenmenin önümüzdeki dönemin belirleyici unsurları olacağını sözlerine ekledi.