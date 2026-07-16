KUTSO/Argat: Destek paketi üretim ve yatırıma güç katacak

ABDULLAH SÖNMEZ / KÜTAHYA

Küresel piyasalarda artan rekabet koşullarının üretim üzerindeki baskısını sürdürdüğüne işaret eden Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, açıklanan finansman desteğinin yerli üretimin sürdürülebilirliğini güçlendireceğini ifade etti. Reel sektörün uzun süredir yatırım odaklı finansman mekanizmalarına ihtiyaç duyduğunu dile getiren Argat, destek paketinin üretim ekosistemine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, “Kütahya iş dünyası ve sanayicilerimiz adına uzun süredir her platformda dile getirdiğimiz temel beklenti, üretim ekosistemimizin sürdürülebilirliğini sağlayacak özel finansal enstrümanların ve güçlü teşvik mekanizmalarının devreye alınmasıydı. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'nı, ülkemizin ve bölgemizin üretim gücünü koruyacak, reel sektörümüze yeni bir ivme kazandıracak ve geleceğe yönelik yatırım iştahını artıracak son derece stratejik ve vizyoner bir adım olarak değerlendiriyoruz. Küresel piyasalardaki zorlu rekabet koşullarına rağmen bu hamlenin, yerel üretim mekanizmalarımıza çok güçlü bir dirençlilik kazandıracağına inanıyoruz” dedi.

Bu yaklaşım yatırım kararlarını hızlandıracak

Açıklanan finansman paketinin yalnızca kredi desteği olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Argat, “Bu destek paketi yalnızca finansman sağlayan bir uygulama değildir. Bu yaklaşımın sanayicilerimizin önünü açacağına, yatırım kararlarını hızlandıracağına ve ülkemizin üretim gücünü daha da yukarı taşıyacağına yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullandı.