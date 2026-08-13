KUTSO/Argat: Kütahya savunma sanayine entegre olmalı

ABDULLAH SÖNMEZ / KÜTAHYA

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO), kent ekonomisinde sektör çeşitliliğini artırmak, KOBİ’leri büyüme sürecine daha güçlü şekilde dahil etmek ve mevcut üretim altyapısını teknoloji yoğun alanlarla buluşturmak amacıyla savunma sanayisine yönelik çalışmalarını hızlandırdı. KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, Kütahya’nın üretim ve ihracatında seramik, çimento ve cam başta olmak üzere taş ve toprağa dayalı sanayinin yüzde 75’in üzerinde paya sahip olduğunu belirterek, sürdürülebilir büyüme için mevcut güçlü sektörlerin yanına yeni faaliyet alanlarının eklenmesi gerektiğini söyledi.

Kent ekonomisinin birkaç büyük işletmenin veya belirli sektörlerin performansına bağlı kalmaması gerektiğine dikkati çeken Argat, yeni dönemde her ölçekte işletmenin üretim, rekabet ve büyüme kapasitesini geliştirebileceği daha geniş bir ekonomik yapı oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

“Tek bir sektörün sırtında büyüyemeyiz”

Kütahya’nın ekonomik büyümesinin daha geniş bir sektörel tabana yayılması gerektiğini vurgulayan Argat, şöyle konuştu: “Kütahya’nın ekonomisi büyümek zorunda. Ama bu büyüme, tek bir sektörün ya da tek bir kümelenmenin sırtında yükselemez, birkaç büyük firmanın başarısıyla da sınırlı kalamaz. Bundan sonrası, mevcut gücü hem derinleştirmeyi hem de çeşitlendirmeyi gerektiriyor. KUTSO olarak hedefimiz, küçüğüyle büyüğüyle şehrimizin ekonomisine katkı sunan tüm firmalarımızın birlikte kazanacağı bir ekosistem kurmak.”

Savunma sanayisinde mevcut üretim gücü kullanılacak

Sektörel çeşitlenmede öncelikli alanlardan birinin savunma sanayisi olduğunu belirten Argat, Kütahya’nın Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Manisa gibi sanayi merkezlerinin kesişiminde bulunduğunu vurguladı. Zafer Havalimanı ile gelişen kara ve demiryolu bağlantılarının lojistik avantaj sağladığını kaydeden Argat, kentte makine imalatı, döküm, metal işleme, otomotiv yan sanayi, kimya, maden ve refrakter alanlarında uzun yıllara dayanan üretim birikimi bulunduğunu söyledi.

Bor, linyit ve manyezit kaynaklarının da sanayi altyapısını desteklediğini belirten Argat, “Mesele sıfırdan bir sanayi kurmak değil; var olan kabiliyeti doğru yere bağlamak. Eskişehir’e kadar gelmiş olan bir sanayinin bütün bu avantajlara sahip olmamıza rağmen Kütahya’ya gelmemesi için hiçbir neden yok” dedi.

KOBİ’lere savunma sanayisi rotası

Savunma sanayisindeki büyümenin KOBİ’ler ve teknoloji girişimleri için de fırsatlar oluşturduğunu kaydeden Argat, NATO bünyesinde tedarik süreçlerinin farklı ölçekteki işletmelere açılmasına yönelik adımlara dikkati çekti. Türkiye’nin yerli tedarik zincirini geliştirme yaklaşımı ile Savunma Sanayii Başkanlığının yatırım, nitelikli istihdam ve kapasite geliştirmeye yönelik desteklerinin Kütahya’daki işletmeler açısından önemli olduğunu kaydeden Argat, şöyle devam etti: “Kütahya’daki yetkin KOBİ’lerimiz açısından önemli bir fırsat penceresi açılıyor. Firmalarımızın bu fırsatı değerlendirebilmesi için savunma sanayisinin gerektirdiği kalite ve üretim kriterlerini karşılaması gerekiyor. Bizim görevimiz işletmelerimizi gerekli kalite, sertifikasyon ve üretim standartlarına hazırlamak. Böylece büyüyen bütçelerden ve ulusal ve uluslararası tedarik zincirlerinden pay almalarını sağlamayı hedefliyoruz.”

Hedef teknoloji yoğun ihracat

KUTSO’nun Kütahya ihracatında orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payını artırmayı hedeflediğini belirten Esin Güral Argat, savunma sanayisinin bu dönüşümde önemli rol üstlenebileceğinin altını çizdi. Sektörün mühendislik, ileri malzeme, yazılım ve nitelikli iş gücü açısından da kent ekonomisine katkı sağlayabileceğini ifade eden Argat, “Kütahya’yı teknolojiyle üreten bir şehir yapma çabasındayız. İhracatımız içinde orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payını artırma vizyonuyla hareket ediyoruz. Katma değeri yüksek, nitelikli istihdam üreten ve gençlerimizi şehirde tutan bir alandan söz ediyoruz. Bu yolculukta kazanan tek bir sektör ya da tek bir firma değil, tüm Kütahya olacak” diye konuştu.