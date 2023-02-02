Kuveyt, AB'ye özel tasarım dizel motorin ihraç ettiğini duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 38 bin ton dizel ürün taşıyan Polar Ace adlı tanker, Kuveyt'in Mina el-Ahmedi rafinerisinden 30 Ocak'ta yola çıktı.

AB ülkelerinin belirlediği özel standartlara göre üretilen dizel ürün, uluslararası çevre gereksinimlerine ve şartnamelerine uygunluk taşımakla beraber soğuk kış şartlarında kullanıma da imkan veriyor.

AB'nin Rus petrol ürünlerine ambargo uygulaması

AB'nin Rus rafineri petrol ürünlerine yönelik ambargosu 5 Şubat'ta yürürlüğe girecek. Aynı gün, G7 ülkelerinin bu ürünlere yönelik tavan fiyat uygulamasının da devreye girmesi bekleniyor.

Tavan fiyata yönelik görüşmeler henüz netlik kazanmamasına rağmen, Batılı ülkeler yüksek değerli ve düşük değerli rafineri ürünleri olmak üzere iki farklı tavan fiyat üzerinde çalışıyor.

Ambargo kararı uygulamaya girmeden stoklarını doldurmaya çalışan Avrupa ülkeleri, rafineri petrol ürünleri ithalatında günlük 2,5 milyon varille en büyük kalemlerden biri olan dizelde hem Rusya'dan hem de alternatif kaynaklardan alımını artırdı.