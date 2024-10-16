Kuveyt Türk, Batı Avrupa ve Türkiye'nin "En İnovatif Bankası" seçildi

Bankadan yapılan açıklamaya göre, uluslararası bankacılık faaliyetlerinin ödüllendirilmesi amacıyla finans dünyasının saygın yayın kuruluşlarından Global Finance tarafından düzenlenen "Dünyanın En İyi Dijital Bankaları 2024"ün kazananları açıklandı.

Kuveyt Türk, Dünyanın En İyi Dijital Bankaları 2024'te kurumsal kategoride hem Batı Avrupa'da hem de Türkiye'de "En İnovatif Banka" seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, dijital bankacılığa yaptıkları yatırımlarla ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla müşterilerine en iyi hizmeti ve deneyimi sunma gayretinde olduklarını ifade etti.

Demir, "Dijital dönüşüm ve yenilik alanındaki çalışmalarımızın Global Finance gibi saygın bir kuruluş tarafından ödüllendirilmesinden dolayı memnunuz. Bu tür ödüller hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada katılım finansın öncü kuruluşlarından biri olduğumuzu teyit ediyor. Katılım finans hizmetlerinin geniş kitlelere ulaşması için teknoloji ve insan odaklı çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

Kişiye özel yatırım önerileri

Fikrinn Platformu aracılığıyla çalışanlarından, müşterilerinden ve girişimcilerden yenilikçi fikirler edinen Kuveyt Türk, özgün fikirleri Innhouse İnovasyon Merkezi'nde projelere dönüştürerek hayata geçiriyor. Banka, Açık Bankacılık alanında hizmete açtığı API Market'le de finteklere ve KOBİ'lere 400'e yakın API sunarak yenilikçi çözümlerin geliştirilmesine katkı sunuyor.

Kuveyt Türk Mobil ile müşteri deneyimini üst seviyeye taşıyan Kuveyt Türk, ödeme taleplerinden döviz işlemlerine, görüntülü görüşmeyle hesap açılmasından IBAN okumaya kadar pek çok finansal hizmeti kolaylaştırıyor. Trade Plus platformuyla da müşterilerine geniş yatırım araçları sunan Kuveyt Türk, Robo Advisor hizmeti "Yatırım Rehberim" ile kişiye özel yatırım önerilerinde bulunuyor.