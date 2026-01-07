Kuyumculara nakit satış kısıtlaması mı getirilecek? İşte yanıtı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane tarafından Kıymetli Metal Takip Sistemi (KMTS) ile tüm altınların 'bandrollü' şekilde satışa sunulacağı iddiaları gündeme getirildi.

Uygulamanın yürürlüğe girmesiyle birlikte kuyumcuların, nakit kabul ederek altın satışı yapamayacağı ve ödemelerin yalnızca kredi kartı ve IBAN ile gerçekleştirileceği ileri sürüldü.

İşlenmemiş altın kapsam dahilinde değil

Ekonomim.com'a bilgi veren kaynaklar, söz konusu iddiaların sadece çeyrek ve gram altını kapsayacağını belirtti.

İşlenmiş altınların (Kolye, yüzük, küpe, bileklik vs) ise söz konusu kapsama dahil olmadığını ifade kaynaklar, "İşlenmemiş olarak kabul edilen altınlar, çeyrek ve gram gibi lazerle işaretlenip piyasaya sürülecek. Çeyrek ve gram altın gibi yatırım amaçlı işlenmemiş altın alımları için nakit alım sınırı 30 bin TL olacak. Bu rakamın üzerindeki alımlar ise kradi kartı ya da IBAN'a havale şeklinde gerçekleştirilecek. Yani vatandaş yaklaşık 5 gram altına kadar nakit alım yapabilecek. İşlenmiş altınlarla ilgili ise herhangi bir kısıtlama söz konusu olmayacak" dedi.