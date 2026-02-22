  1. Ekonomim
  3. Kuyumcularda kartla yapılan harcamalar rekor seviyede
Altın fiyatlarındaki yükseliş, kartlı harcamalara güçlü yansıdı. Merkez Bankası'nın banka ve kredi kartı istatistiklerine göre, kuyumcularda kartla yapılan harcamalar iki katına çıkarak 2026 Ocak'ta 69 milyar 142 milyon TL ile aylık rekor kırdı.

Ortalama işlem tutarı 2025 Ocak'taki 15.158 TL'den 2026 Ocak'ta 29.667 TL'ye, çıkarak yıllık bazda yüzde 100'ün üzerinde arttı.

Şubat ayında da güçlü seyir sürdü. 13 Şubat ile biten haftayı kapsayan veriye göre kuyumcularda kartlı harcama tutarı ay ortasında 33 milyar TL'yi aştı.

Böylece yılın ilk 7 haftasında kartlarla kuyumcularda 102 milyar TL harcama yapıldı. Altın fiyatlarındaki yükseliş sepet büyüklüğünü yukarı taşımaya devam etti.

Gıda da arttı

Haftalık veriler ise harcama kompozisyonunda değişime işaret etti. 6 Şubat haftasında 548.4 milyar TL olan toplam kartlı harcama, 13 Şubat haftasında 521.3 milyar TL'ye geriledi.

Buna karşın gıdanın payı arttı. Market ve alışveriş merkezlerinin payı yüzde 19.8'den 21.5'e yükselirken, yemek yüzde 5.7'den 6.2'ye çıktı.

Sözcü'den Mehtap Özacan Ertürk'ün haberine göre, üç kalemin toplam payı yüzde 32.4'ten yüzde 35'e yükselerek harcamaların temel tüketim alanlarına kaydığını ortaya koydu.

