Kuyumculardan altın alacaklara 'QR kod' uyarısı

Kapalıçarşı'dan sahte altın ve QR uyarısı geldi. Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Yazıcı, altının kısa vadede dalgalı seyredebileceğini belirterek, "Vatandaşlarımızın altın alışverişi yaptıkları yerlere dikkat etmeleri lazım" dedi.

Gram altınların üzerindeki QR kodun önemine ve sahte altın alımına yönelik açıklamalarda bulunan Yazıcı, vatandaşların alışveriş yaparken mutlaka 'Bu altında QR kod var mı, altının üzerine mi basılmış' diye sorması gerektiğini belirtti.

"Gram altın hariç hepsine QR kod basıyoruz"

Yazıcı, "Biz 5 gramdan 100 grama kadar olan altınların hepsine QR kod basıyoruz, yalnızca 1 gramlıklarda yok. Bu kodu okuttuğunuz zaman altının imalatından satışına kadar her şey çıkıyor. Zaten sistemde de QR kodun doğrulandığı otomatik olarak gözüküyor. Merdiven altı altın imalatı yapan çok yer var" uyarısında bulundu. Yazıcı ayrıca kredi çekip altın alanları da uyararak fiyatların dalgalı seyredebileceğini belirtti.

Yazıcı son olarak, "Malum eskisi gibi düğün takısı alımı yok ama yaz sezonuyla birlikte altının yeniden hareketleneceğine inanıyoruz" dedi