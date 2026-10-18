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Çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında ikinci baskı uyarısı: Değer kaybı yaşayabilirsiniz

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, Darphane altınlarını taklit eden ürünlerin gerçeğinden ayırt edilmesinin giderek güçleştiğini belirtti.

Haber Merkezi
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Çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında ikinci baskı uyarısı: Değer kaybı yaşayabilirsiniz
Takip Et

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, Darphane altınlarına benzer şekilde üretilen bazı ürünlerin orijinallerinden ayırt edilmesinin zor olduğunu belirterek, yetkisiz üretimin yasal olmadığını vurguladı. Sönmez, bu ürünlerde altının ayar ve gramajının düşük olabileceği konusunda tüketicileri uyardı.

İkinci baskı altın nasıl anlaşılır?

İkinci baskı altınlarda baskı ayrıntılarının daha belirsiz veya pürüzlü olabileceği ifade ediliyor. Ancak yalnızca görünüşe bakarak kesin karar vermek mümkün değil; ürünün gerçekliğini anlamak için uzman incelemesi ve hassas ölçüm cihazları gerekebiliyor.

Fiş ve faturanızı mutlaka saklayın

Sönmez, tüketicilere köklü ve güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmalarını, ürünün ambalajını ve üzerindeki işaretleri kontrol etmelerini önerdi. Ayrıca olası mağduriyetlerin önüne geçmek için alışveriş sırasında fiş veya fatura alınması ve saklanması gerektiğini vurguladı.

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