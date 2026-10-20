Kuzey Avrupa'da artan talep ihracatta vites yükseltiyor

DERYA KARAYAĞIZ TAHMAZ

Yaz aylarında sıcaklıklar yükseldiğinde klima satışları, kışın soğuklar bastırdığında ısıtma sistemleri daha fazla konuşuluyor. Oysa iklimlendirme sektörü, mevsimsel talebin çok ötesinde bir dönüşümden geçiyor. Enerji tasarrufundan iç hava kalitesine, veri merkezlerinden sanayi tesislerine kadar uzanan geniş bir alanda iklimlendirme sistemlerinin önemi artıyor. Türkiye açısından asıl mesele ise bu büyüyen pazarda ne kadar güçlü bir üretici ve ihracatçı olunabileceği.

Sektörün ihracat rakamları, bu soruya umut veren bir tablo sunuyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre iklimlendirme sanayisi, 2025 yılında yaklaşık 7,4 milyar dolarla yıllık ihracat rekoruna ulaştı. İhracat bir önceki yıla göre yüzde 3,5 arttı. 2026'nın ocak-eylül döneminde ise 5,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Sektörün yıl sonu hedefi 8,1 milyar dolara ulaşmak.

Avrupa pazarında fırsat büyüyor

İklimlendirme sektörünün önündeki fırsatların başında, Avrupa'da soğutma ihtiyacının giderek daha geniş bir coğrafyaya yayılması var. Almanya, 635,1 milyon dolarla sektörün en fazla ihracat yaptığı ülke oldu. Birleşik Krallık, İtalya ve Fransa da önde gelen pazarlar arasında yer aldı. İspanya ve Polonya'nın ilk altı ülke arasına girmesi, ihracatın farklı Avrupa pazarlarına yayıldığını gösteriyor.

Özellikle sıcak hava dalgalarının geleneksel olarak klima kullanımının daha düşük olduğu Orta ve Kuzey Avrupa ülkelerinde de soğutma talebini artırması, Türk üreticiler için yeni bir alan açıyor. Avrupa'ya coğrafi yakınlık, hızlı teslimat ve esnek üretim kabiliyeti Türkiye'nin avantajları arasında. Ancak bu avantajın kalıcı olması için firmaların ürün kalitesi, satış sonrası hizmet ve enerji performansı gibi alanlarda da rekabet edebilmesi gerekiyor. Sektörün hedefi yalnızca ihracat miktarını artırmak değil, aynı zamanda ihracatın birim değerini ve katma değerini de yükseltmek. Sektörde faaliyet gösteren firmalar da 2027’ye daha yüksek katma değerli, daha teknolojik ve daha rekabetçi bir ihracat yapısıyla girmek için çalışıyor.

Enerji tasarrufu ürün tercihlerini değiştiriyor

Tüketici davranışlarında da değişim var. İklimlendirme sistemlerinde artık yalnızca ilk satın alma maliyeti konuşulmuyor. Cihazın ne kadar enerji tükettiği, işletme giderlerini nasıl etkilediği ve uzun vadede ne kadar tasarruf sağladığı da karar sürecinde belirleyici hâle geldi. Enerji maliyetleri ve karbon salımını azaltmaya yönelik hedefler, daha verimli sistemlere olan ilgiyi artırıyor.

Sektör temsilcileri de yüksek verimli sistemler, ısı pompaları ve akıllı klima çözümlerinin öne çıktığını belirtiyor. Kentsel dönüşüm projeleri, nitelikli konut ihtiyacı ve ticari yapılarda sürdürülebilirlik kriterlerinin yaygınlaşması, iç pazarı destekliyor. Bu gelişmeler, üreticilerin teknoloji yatırımlarını da önemli hâle getirdi. Isı pompaları, akıllı kontrol sistemleri ve yüksek verimli soğutma ekipmanları, önümüzdeki dönemde daha fazla gündeme gelecek ürün grupları arasında. Türkiye'deki kentsel dönüşüm ve yapı yenileme çalışmaları da eski sistemlerin daha verimli çözümlerle değiştirilmesi açısından fırsat yaratıyor.

Ancak enerji tasarrufu sağlayan teknolojilerin yaygınlaşması, yalnızca üreticilerin yeni ürün geliştirmesiyle mümkün değil. Günümüz ekonomik şartlarında ilk yatırım maliyeti hâlâ tüketicilerin satın alma kararlarında belirleyici durumda. Sistemlerin uzun vadeli tasarruf avantajının daha görünür hâle gelmesi ve enerji verimliliği yatırımlarının desteklenmesi de önemli.

Veri merkezleri öne çıkıyor

Yapay zekâ uygulamaları, bulut bilişim ve dijitalleşme yatırımları, iklimlendirme sektörünün geleneksel pazarlarının yanına yeni alanlar ekledi. Veri merkezlerinde sunucuların ürettiği ısının kontrol altında tutulması, kesintisiz çalışma açısından kritik önemde. Bu tesislerde soğutma sistemlerinin enerji verimliliği de işletme maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Bu noktada sıvı soğutma gibi yüksek işlem kapasitesine sahip yeni nesil teknolojiler devreye giriyor. Türkiye'deki üreticilerin bu alanda geliştireceği mühendislik çözümleri, standart ürünlerin ötesine geçerek daha yüksek katma değerli işlere ulaşmasını sağlayabilir. Bunun için Ar-Ge yatırımlarının, teknik uzmanlığın ve uluslararası projelerdeki deneyimin artırılması gerek.