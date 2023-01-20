Kuzey Makedonya menşeli mensucat ve deri ürünleri ithalatına soruşturma

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yapılan incelemeler sonucu İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Kuzey Makedonya menşeli "Yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden metrekare ağırlığı 150 gramı geçen dokunmamış mensucat" ile "Yalnız, dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan, metrekare ağırlığı 150 gramı geçen deri taklitleri" ithalatına ilişkin önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verildi.

Söz konusu ürünlerin ithalatının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ çerçevesinde Çin Halk Cumhuriyeti menşeli ithalatta uygulanan dampinge karşı önlem tutarında teminata bağlanmasına karar veridi. Tebliğde, soruşturmaya ilişkin usul ve esaslar yer alıyor.