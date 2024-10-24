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Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında bazı taşınmazlar kamulaştırılacak

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Projesi'nin Nakkaş-Başakşehir kesimindeki yapım çalışmaları nedeniyle bazı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Haber Merkezi
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Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında bazı taşınmazlar kamulaştırılacak
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Projesi Nakkaş-Başakşehir (bağlantı yolları dahil) kesimi 35-59. kilometrelerindeki yapım çalışmaları kapsamında bazı taşınmazlar, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Söz konusu alanlar İstanbul'un Çatalca, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde bulunuyor.

Kararda, kroki ve liste güzergahı ile taşınmazların ada ve parsel numaraları da yer alıyor.

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