Kuzey Ren-Vestfalya Başbakanı Wüst: Türk iş insanlarına vize süreci genişletilmesi güçlü bir sinyal

ANKARA (EKONOMİ) – Almanya Büyükelçiliği tarafından İstanbul’daki konferansa yönelik yayınlanan bültende, Wüst’ün gezisinin Kuzey Ren-Vestfalya odaklı olduğuna vurgu yapıldı. Hendrik Wüst, 29 Eylül günü Almanya’nın milli günü resepsiyonuna da katılarak bir konuşma yapmıştı. Wüst, Alman basını tarafından sıklıkla federal başbakanlığı üstlenecek isim olarak niteleniyor.

Açıklamada, Hendrik Wüst’ün Türkiye’ye ziyaretine iş insanlarının da eşlik ettiği hatırlatılarak, İstanbul’daki Kuzey Ren-Vestfalya dış ticaret geliştirme ajansı NRW. Global Business ile DEİK tarafından düzenlenen konferansa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’ın da katıldığı kaydedildi.

-İş vizesi işlemleri Alman-Türk İş Konseyi üyeleri için kolaylaştırılıyor

Başbakan Wüst konferansta, vize işlemlerine yönelik olarak Almanya Büyükelçiliği’nin kolaylaştırıcı kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti. “2026 sonbaharında” başlayacak ilave kolaylaştırmanın eyalete yapılacak iş seyahetlerinde “Hızlı İş Geliştirme” prosedürünün, DEİK Alman-Türk İş Konseyi (DTWR) üyesi şirketler için başlayacağını vurgulayan Wüst,

“İş insanları için vize işlemlerinin kolaylaştırılması, Kuzey Ren-Vestfalya ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler için güçlü bir sinyal ve önemli bir adımdır.” İfadesini kullandı.

-“Modernize edilmiş gümrük birliğine ihtiyacımız var”

Başbakan Hendrik Wüst konferansta eyaletindeki Türk işçi varlığını hatırlattı. Ayrıca, konferansta imzalanan bazı iş anlaşmalarına işaret ederek, “Bugün, Kuzey Ren-Vestfalya ve Türkiye'deki insanlar ve işletmeler ortaklığımızı sürdürüyor. İmzalanan anlaşmalarla, Türkiye ile ekonomik iş birliği alanında da ilişkilerimizde yeni bir sayfa açıyoruz. Özellikle belirsiz zamanlarda, güvenilir tedarik zincirlerini güçlendirmek ve yeni ortak projelere olanak sağlamak istiyoruz. Bunun için ayrıca iş vizesi işlemlerinin hızlandırılmasına ve modernize edilmiş bir AB-Türkiye gümrük birliğine ihtiyacımız var” dedi.

Etkinlik kapsamında, bazı şirketler işbirliği mutabakat zaptı imza töreni de gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada, şirketler ve bazı ekonomik kurumlar arasındaki mutabakat zaptları şöyle:

• NRW.Global Business ve Türkiye Dış Ticaret Konseyi DEİK, ticaret ve yatırımı teşvik etmek, şirketlerin her iki pazara da erişimini desteklemek ve yeni iş bağlantıları kurmayı kolaylaştırmak amacıyla bir çerçeve anlaşması imzaladı.

• Köln/Bonn Havalimanı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve HEAŞ, havalimanı operasyonlarının dijitalleşmesi, güvenliği, sürdürülebilirliği ve daha da geliştirilmesi konularında iş birliği yapma konusunda anlaştı.

• Duisburg Limanı, Arkas ve Mars Logistics, Kuzey Ren-Vestfalya ile Türkiye arasındaki yük trafiğini güçlendirmeyi ve çok modlu taşımacılık zincirlerini genişletmeyi amaçlıyor.

• Düsseldorf Fuar Merkezi ve Türk Dökümcüler Birliği TÜDÖKSAD, Türk şirketlerinin 2027 Metallerin Parlak Dünyası fuarına katılımı konusunda anlaşmaya vardılar.

• Circular Valley ve Fark Labs, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir endüstriyel kalkınma konusunda bir inovasyon ortaklığı planlıyor.

• Turizm sektöründe, REWE Grubu'nun seyahat kolu olan DERTOUR Grubu ve Paloma Otelleri, 40 yılı aşkın süredir devam eden iş birliklerini daha da derinleştiriyor. Anlaşmaları, 2026/27 sezonu için otel kapasitesini güvence altına alıyor ve ortak pazarlama faaliyetlerinin yanı sıra seyahat tekliflerinin geliştirilmesi ve kalite güvencesi konusunda daha yakın iş birliğini de içeriyor.

• Schmitz Cargobull ve Türk şirketi Orsan, ticari araç sektöründe iş birliği konusunda anlaşmaya vardılar.

• Enerji şirketi Uniper ve Biotrend, biyoetan pazarını birlikte geliştirmeyi ve iş birliği fırsatlarını araştırmayı planlıyor.