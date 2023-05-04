Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Programı ödülleri sahiplerini buldu

Kuzey Yıldızı Ödülünü kazanan Aromsa, “Çalışanlar” kategorisi ödülünün de sahibi oldu.Tören açılışında, depremde yaşamını kaybedenlere saygı duruşunun ardından konuşmasını gerçekleştiren TAİDER Aile İşletmeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Urhan, “TAİDER Aile İşletmeleri Derneği olarak 11 yılı geride bıraktık.

Aile şirketlerinin gelecek kuşaklara sağlıklı ve güçlü bir şekilde devredilmesi için rehber olmayı amaçladık. Neyi daha iyi yapabileceğimize odaklanmak çok önemli. Bugün burada bir araya gelmemize vesile olan Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Programı da bu açıdan çok önemli. Hep mutlu, umutlu yarınlar ve Cumhuriyetimizin 100. yılına odaklanmak önemli” dedi.

Dünyada sürdürülebilirlik adına yaşanan gelişmeleri özetleyen, ülkemizde yaşanan deprem, sel ve müsilaj gibi doğal afetleri hatırlatan Urhan, sözlerine şöyle devam etti:

“Endüstri devrimi sonrası yaşadığımız antroposen çağın dört sorunu var; küresel ısınma, biyoçeşitliliğin azalması, sosyal eşitsizlik ve okyanusların asitlenmesi. Küresel ısınma şu anda 1.1 derece düzeyinde ancak bu şekilde yaşamaya devam edersek görünen risk, ısınmanın 3-4 dereceye yükseleceği yönünde. Canlı ölüm oranı yüzde 15-40 düzeyinde olacak. Küresel ısınma nedeniyle yıllık can kaybının 300 bin kişi olması bekleniyor. Biyoçeşitlilikteki azalma çok endişe verici. Futbol sahası büyüklüğünde ormanın yok olma süresi sadece 4 saniye. Orta ve Batı Afrika nüfusunun üçte biri temiz suya erişemiyor. Kadınların çalışma oranı hala çok düşük.”

Tüm bu endişe verici durumun ortadan kaldırılması için TAİDER Aile İşletmeler Derneği’nin yaptıklarına da değinen Tekin Urhan, “Sürdürülebilirlik kavramını 360 derece yani kurumsal yönetim, çalışanlar, iş modeli, aile ve gelecek nesil, çevre ve toplum başlıklarında ele alarak etki alanlarını tespit ediyoruz.

Sürdürülebilir iş modelleri geliştirmek, en iyi örneklerden ilham almak, bir organizasyon olarak her seviyede gelişmek, herkesin birbirinden öğreneceği sürdürülebilir gelişimlerin sağlanacağı bir platform oluşturmak amacıyla farkındalık yaratan eğitimler ve toplantılar gerçekleştiriyoruz. Kuzey Yıldızı’na başvuran kurumlara sunulan değerlendirme raporu sayesinde gelişmiş ve geliştirilecek alanları belirleniyor. Program sürecinde eğitilen değerlendiriciler hem kuramsal hem de uygulama bilgisi ile öğrenme ve öğrendiklerini kendi şirketlerinde de uygulama alanı buluyor.” dedi.

Bu yıl altıncısı düzenlenen Kuzey Yıldızı Programı’nda, 40’tan fazla toplantı yaparak katılımcı firmalarla 300 saatin üzerinde görüşme gerçekleştiren 24 değerlendiricinin titizlikle, samimiyetle ve şeffaflıkla yürüttüğü süreçte sürdürülebilirlik için büyük adımlar atan firmaların nabzı tutuldu. Yapılan değerlendirmelere göre Sepiciler Çaybaşı Deri “çevre” kategorisinde, Aytim Tekstil “toplum” kategorisinde, Deteks Kimya “kurumsal yönetim” kategorisinde, Vanelli Tekstil “iş modeli” kategorisinde ve Aromsa Besin “çalışanlar” kategorisinde ödüllendirildi. Kuzey Yıldızı Ödülü de Aromsa Besin firmasına verildi.

Ödül töreninden önce gerçekleştirilen oturumlar da ilgiyle takip edildi. TEB Kurumsal Yatırım Bankacılığı Sürdürülebilirlikten Sorumlu Kıdemli Müdürü Tuna Öztürk Vardar, “Sürdürülebilir Finans ve Pozitif Etki Projeleri” konulu sunum gerçekleştirdi.

TAİDER Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Berna Kırcı Aşıroğlu’nın yöneticiliğinde gerçekleşen “Kurum İçi Girişimcilik” oturumunda ,Yorglass Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal İletişim Departman Yöneticisi ve Ming App Kurucusu, TAİDER Üyesi Merve Yorgancılar Işıtmak ile Yeşilova Grup İcra Kurulu Başkanı, TAİDER Üyesi Yalçın Yeşilova deneyimlerini paylaştı.

Mazars Denge Kurumsal Sürdürülebilirlik Hizmetleri Ortağı Yaman Alkan’ın “Karbon Ayak İzi Hesaplama” sunumunun ardından “Kuzey Yıldızı Yolcuları” oturumu gerçekleştirildi. TAİDER Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Komitesi Eş Başkanı Gülfem Yorgancılar Perçin’in yöneticiliğinde gerçekleşen oturumda Mutlu Metal İnsan Kaynakları Müdürü, TAİDER Kuzey Yıldızı Kıdemli Değerlendiricisi Dilara Baltacı, FDN Grubu Kurumsal Yönetim Direktörü Yeşim Akdeniz ve Uludağ İçecek Stratejik Planlama Yöneticisi, TAİDER Üyesi Nuri Cem Erbak söz aldı.

“Sürdürülebilirlik Üzerine Söyleşi” oturumunun yöneticisi TAİDER Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi Osman Aytaman, sayısal verilerle Kuzey Yıldızı çalışmalarını özetledi.

Öte yandan Kuzey Yıldızı Ödül Töreni’ne TEB Ana sponsor, Mazaars platin sponsor ve İstanbul Bilgi Üniversitesi mekan sponsoru oldu.