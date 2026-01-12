Kuzeydoğu Anadolu'daki 4 projeye 24 milyon lira destek

KUDAKA'dan yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda KUDAKA tarafından yürütülen program kapsamında projelerin değerlendirme süreçleri tamamlandı.

Söz konusu program ile illerde yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunların giderilmesi, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık verilmesi, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılımının sağlanması, istihdam edilebilirliğin artırılması, sosyal içerme, sosyal girişimcilik ve yenilikçilik ile sosyal sorumluluk uygulamalarının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Bu hedefler doğrultusunda bölgeden sunulan projeler arasından 4'ü başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı. Toplam yatırım tutarı yaklaşık 46 milyon lira olan projelere KUDAKA tarafından yaklaşık 24 milyon lira destek sağlanacak.

Projelerin hayata geçirilmesiyle bölgede yaklaşık 40 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor.