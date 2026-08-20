KUZKA 4 uzman personel alımı yapacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), bölgesel kalkınma çalışmalarını daha da güçlendirmek amacıyla uzman personel alımı yapacak. Ajans, yenilikçi bakış açısına sahip, analitik düşünme becerisi gelişmiş, kamu hizmeti bilinciyle hareket eden ve Bölgenin ekonomik, sosyal ve mekansal kalkınmasına katkı sunmayı hedefleyen 4 uzman personeli kadrosuna dahil edecek.

Kastamonu, Çankırı ve Sinop’u kapsayan faaliyet alanında yatırım ortamının geliştirilmesi, proje yönetimi, bölgesel planlama, sürdürülebilir kalkınma ve yatırım destek hizmetleri gibi birçok alanda çalışmalar yürüten Ajans, yeni uzman personelleriyle kurumsal kapasitesini daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Başvurular, 20 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak ve 4 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden "Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı Platformu aracılığıyla elektronik ortamda yapabilecek.

İki farklı alanda uzman personel alınacak

Alım kapsamında, işletme, iktisat, maliye, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası işletme yönetimi, istatistik, istatistik ve bilgisayar bilimleri ile ekonometri bölümlerinden mezun 3 uzman personel, Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun 1 uzman personel istihdam edilecek.

Sözlü sınava çağrılacak adaylar, KPSS ve yabancı dil puanlarının yanı sıra yüksek lisans, doktora ve ikinci yabancı dil gibi akademik yeterlilikler dikkate alınarak belirlenecek. Ayrıca, adaylarda uzmanlık alanlarına göre, kamu ihale süreçleri, yatırım teşvikleri, Avrupa Birliği mali destek mekanizmaları, bölgesel kalkınma, fizibilite çalışmaları, yatırım ortamı, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED), mali analiz, uluslararası fonlar ve yatırım tanıtımı gibi konularda bilgi ve deneyime sahip olmaları dikkate alınacak.

Başvuruların tamamlanmasının ardından sınava katılmaya hak kazanan adaylar 11 Eylül 2026 tarihinde duyurulacak. Sözlü sınav tarihi ise daha sonra Ajansın resmi internet sitesinden açıklanacak. Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, Ajansın ihtiyaçları doğrultusunda Kastamonu, Çankırı veya Sinop’ta görevlendirilebilecek.