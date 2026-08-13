KVKK’dan sadakat kartı düzenlemesi: Uyum süresi uzatıldı

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Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), sadakat kartı kullanıcılarının cep telefonu veya kart numaralarının üçüncü kişilerce kullanılmasına ilişkin düzenlemede tanınan uyum süresini 28 Şubat 2027’ye kadar uzattı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 22 Temmuz 2026 tarihli ve 2026/1491 sayılı kararı, 13 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

Markaların müşterilerine özel indirim, puan, kampanya sunduğu Sadakat Kart Üyelikleri'nde kullanım esnasında, üçüncü bir kişi tarafından alışveriş esnasında verilen telefon numarası ya da kart numarasının veri sorumluları tarafından yapılması gereken düzenlemenin süresi uzatıldı.

KVKK’dan sadakat kart alışverişlerine yeni kişisel veri düzenlemesi

Kararda, Kurulun 11 Şubat 2026 tarihli ve 2026/266 sayılı "Sadakat Kart Üyeliği Bulunan Bir Kişinin Cep Telefonu Numarasının veya Sadakat Kart Numarasının Üçüncü Bir Kişi Tarafından Alışveriş Esnasında Kullanılması Hakkında İlke Kararı" hatırlatıldı.

Söz konusu ilke kararıyla, sadakat kartı üzerinden gerçekleştirilen alışverişlerde kişisel verilerin korunmasına yönelik yeni yükümlülükler getirilmişti.

Buna göre, sadakat kartı üyesinin cep telefonu numarası veya sadakat kartı numarasının kasa görevlisine bildirilmesi yoluyla yapılan alışverişin, ilgili kişinin bilgisi ve rızası dahilinde gerçekleştirildiğinin doğrulanması amacıyla bir mekanizma oluşturulması öngörülmüştü. Kurul, bu kapsamda veri sorumlularının gerekli teknik ve idari tedbirleri almasına karar vermişti.

Veri sorumlularının uyum süresi 2027’ye uzatıldı

İlke kararında veri sorumlularına, kararın yayımlandığı 28 Şubat 2026 tarihinden itibaren 6 aylık uyum süresi verilmişti. Buna göre mevcut düzenlemeye uyum için tanınan sürenin 28 Ağustos 2026 tarihinde sona ermesi öngörülüyordu.

Ancak sektörden gelen talepler doğrultusunda uyum süresinin uzatılması ihtiyacının ortaya çıktığını belirten KVKK, yeni bir karar aldı.

Kurul, veri sorumluları için öngörülen uyum süresinin 28 Şubat 2027 tarihine kadar uzatılmasına ve kararın Resmî Gazete ile Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına oybirliğiyle karar verdi.

Sadakat kart nedir?

Sadakat kart, market, mağaza ve benzeri işletmelerin müşterilerine indirim, puan biriktirme veya kampanyalardan yararlanma gibi avantajlar sağladığı üyelik sistemidir. Sistem, fiziksel bir kartla kullanılabildiği gibi müşterinin kayıtlı cep telefonu numarasını kasada belirtmesi yoluyla da kullanılabilir.