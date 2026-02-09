TKYB'den 2025'te 9 milyar lira net kar

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TKYB, 2025'e ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Buna göre banka, söz konusu dönemde, aktiflerini bir önceki yıl sonuna göre yüzde 32,6 artırarak 204 milyar liraya yükseltti.

Kredi hacmi bir önceki yıl sonuna göre yüzde 30,5 artışla 124 milyar lira seviyesine ulaşırken, aktif kalitesinin önemli bir göstergesi olan brüt takipteki kredilerin toplam kredilere oranı ise yüzde 0,46 düzeyinde seyretti.

Bankanın ortalama özkaynak karlılığı yüzde 33 seviyesinde gerçekleşirken, net karı bir önceki yıla göre yüzde 46 artışla 9 milyar liraya çıktı.

Geçen yıl uluslararası kalkınma ve finans kuruluşlarıyla işbirliklerini sürdüren banka, uzun vadeli ve uygun koşullu finansman kaynaklarıyla Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam etti.

Dünya Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Çin Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Bankası ve İtalyan Kalkınma Bankası başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluşla tesis edilen işbirlikleri, bankanın sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma hedeflerini destekleyen adımlar arasında yer aldı.

Bankanın bünyesinde kurulan Türkiye Kalkınma Fonu (TKF), yenilikçi ve yüksek katma değerli yatırımları destekleme hedefi doğrultusunda 2025'te de girişimcilik ekosistemine sunduğu katkıyı sürdürdü.

Yıl sonunda 6,3 milyar lira yönetilen kaynak büyüklüğüne ve 210 yatırımcıya ulaşan TKF, doğrudan yatırımlar ve fon yatırımları aracılığıyla girişimcilik ekosisteminin farklı katmanlarında rol üstlendi.

- "Deprem bölgesinde istihdamın artırılmasına yönelik kaynak sağladık"

Açıklamada ​görüşlerine yer verilen ​​​​​​TKYB Genel Müdürü İbrahim Öztop, geçen yıl boyunca uluslararası finans kuruluşlarıyla geliştirdikleri işbirlikleri sayesinde Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlamayı sürdürdüklerini belirterek, mayısta Dünya Bankası ile imzaladıkları 500 milyon dolar tutarındaki anlaşmayla deprem bölgesinde istihdamın artırılmasına yönelik kaynak sağladıklarını aktardı.

Ağustos ve eylülde ise Asya Altyapı Yatırım Bankası ve Çin Kalkınma Bankası ile toplamda 400 milyon dolar tutarında yeni finansman anlaşmalarına imza attıklarını anlatan Öztop, bölgesel kalkınmanın gelişiminde rol üstlendiklerini vurguladı.

Öztop, Asya Kalkınma Bankası ile yenilenebilir enerji ve imalat sanayi yatırımlarının finansmanına yönelik 325 milyon dolar eş değerinde, İtalyan Kalkınma Bankası ile ise deprem bölgesinde güneş enerjisi yatırımlarını desteklemek amacıyla 50 milyon avro tutarında kredi anlaşmaları imzaladıklarına dikkati çekerek, "Bu kaynaklarla istihdamın güçlendirilmesi, yeşil dönüşümün hızlandırılması, dijital altyapının geliştirilmesi ve üretim kapasitesinin artırılması gibi ülkemiz için öncelikli alanlara katkı sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında reel ekonomiye katma değer oluşturan projelerle destek sağladıklarına işaret eden Öztop, şunları kaydetti:

"2025'te de kamu kurumları ve özel sektör şirketlerine birleşme ve satın alma danışmanlığı, sermaye piyasaları ve finansal danışmanlık hizmetleri sunularak ülkemizin yatırım ekosisteminin büyümesinde desteklerimizi sürdürdük. Bu çerçevede, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bünyesinde yürütülen enerji santralleri ve liman projelerinde finansal danışmanlık hizmetleri devam ederken, özel sektörde ise gıda, perakende, döngüsel ekonomi, teknoloji ve turizm gibi stratejik alanlarda münhasır finansal danışmanlık hizmetleri sunduk."

Öztop, sermaye piyasaları alanında önde gelen kuruluşların halka arz ve sukuk ihraçlarını başarıyla gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik sermaye piyasası finansmanının güçlendirilmesi kapsamında Kalyon PV'nin 3,3 milyar lira büyüklüğündeki halka arzı bankamızın danışmanlığıyla tamamlandı. Bunun yanı sıra TARFİN'in 800 milyon lira ve Vakıf Leasing'in 330 milyon lira tutarındaki kira sertifikası ihraçlarında, yapılandırmadan satış sürecinin tamamlanmasına kadar bankamız tarafından sağlanan danışmanlık ve aracılık hizmetleriyle işlemler başarıyla gerçekleştirdik." değerlendirmesini yaptı.

- "Fon Sepeti GSYF ile fon sayımızı 10'a yükselttik"

İbrahim Öztop, geçen yıl boyunca TKF aracılığıyla girişimcilik ekosisteminin gelişimini destekleyen stratejik yatırımlar gerçekleştirdiklerini aktararak, 2025 Aralık'ta kurdukları "Fon Sepeti GSYF" ile fon sayılarını 10'a yükselttiklerini anlattı.

TKYB Üst Fonu aracılığıyla Mediterra Capital, Revo Capital, ACT Venture Partners, 212 ve e2vc olmak üzere beş fona toplam 22 milyon dolar taahhütte bulunduklarını kaydeden Öztop, "Yıl sonu itibarıyla 21'i yeni, 5'i devam eden olmak üzere toplam 26 şirkete 20,7 milyon dolar tutarında doğrudan yatırım yaptık. Bunun yanı sıra TÜBİTAK BiGG Fonu kapsamında 185 tohum öncesi girişime toplam 4,1 milyon dolar yatırım yaparak erken aşama girişimciliğin güçlenmesine katkı sağladık." ifadelerini kullandı.

Öztop, TKF'nin kuruluşundan bu yana girişimcilik ekosistemine sağladığı toplam kaynağın 88 milyon dolar seviyesine ulaştığını vurgulayarak, 2026'da da gerçekleştirecekleri yeni doğrudan ve fon yatırımlarıyla Türkiye girişimcilik ekosisteminin derinleşmesi, teknoloji yetkinliğinin artırılması ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uzun vadeli katkı sunmayı kararlılıkla sürdüreceklerine işaret etti.

Sürdürülebilirlik temalı kredi portföylerinin toplam portföyleri içerisindeki payının yüzde 96 seviyesine ulaştığına dikkati çeken Öztop, Türkiye'deki yenilenebilir enerji projelerinin yüzde 7,3'ünün finansmanını üstlenerek, 4,2 milyon ton karbondioksit emisyonunun azaltılmasına katkı sağladıklarını belirtti.

Öztop, TSRS ile uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ve GRI standartlarına uygun Entegre Raporu'nu yayımlarken, Etki Prensipleri ile uyumlu dördüncü Etki Raporu'nu da kamuoyuyla paylaştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirlik yaklaşımımızın, ulusal ve uluslararası platformlarda elde ettiğimiz ödüllerle teyit edilmesi, bu alandaki kararlılığımızın önemli bir göstergesidir. Önümüzdeki dönemde de ülkemizin iklim hedefleriyle uyumlu finansman çözümleri sunmaya, reel sektörün yeşil dönüşümü sürecini desteklemeye ve finans sektöründe iyi uygulamalara öncülük etmeye kararlılıkla devam edeceğiz."