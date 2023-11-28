KYK burs ödeme tarihleri açıklandı: Ne zaman yatacak?

KYK burs ve kredi ödemeleri 28 Kasım itibarıyla başladı.

Yapılan açıklamada; "Ödemeler Başladı! Öğrenim kredisi ve burs alan yeni öğrencilere ekim ve kasım ayı ödemeleri bir arada! TCKN son hanesine göre: "0" ve "2" olanlar 28.11.2023'te, "4" ve "6" olanlar 29.11.2023'te, "8" olanlar ise 30.11.2023'te hesaplara yatacak" denildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.

Kredi hangi durumlarda kesilmektedir?

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama

• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alınması,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

Burs hangi durumlarda kesilmektedir?

• Başarısız olma,

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alma,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.