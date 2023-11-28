KYK burs ödeme tarihleri açıklandı: Ne zaman yatacak?
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün (KYK), resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Öğrenim kredisi ve burs alan yeni öğrencilere ekim ve kasım ayı ödemeleri bir arada" ifadelerine yer verildi.
KYK burs ve kredi ödemeleri 28 Kasım itibarıyla başladı.
Yapılan açıklamada; "Ödemeler Başladı! Öğrenim kredisi ve burs alan yeni öğrencilere ekim ve kasım ayı ödemeleri bir arada! TCKN son hanesine göre: "0" ve "2" olanlar 28.11.2023'te, "4" ve "6" olanlar 29.11.2023'te, "8" olanlar ise 30.11.2023'te hesaplara yatacak" denildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.
Kredi hangi durumlarda kesilmektedir?
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama
• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alınması,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.
Burs hangi durumlarda kesilmektedir?
• Başarısız olma,
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alma,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.