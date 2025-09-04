  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. KYK fiyatları açıklandı!
Takip Et

KYK fiyatları açıklandı!

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) başvurularını yapan öğrenciler için önemli bir duyuru geldi. 2025 yılı KYK yurt oda ücretleri belli oldu. İşte 2025 güncel KYK oda fiyatları…

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
KYK fiyatları açıklandı!
Takip Et

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, üniversite öğrencileri için KYK yurt başvurularının başladığını duyurmuştu. Başvurular 6 Eylül’e kadar devam edecek. Bu süreçte öğrencileri yakından ilgilendiren yeni bir açıklama yapıldı.

Yurtların fiyatları geçen yıla göre yüzde 40 arttı

Başvuruların başlaması ile birlikte yurt ücretleri de açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanan yeni tarifede yurtlarının fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 40 arttığı görüldü.

Oda tipine göre fiyatlar şöyle belirlendi:

- Birinci tip oda: 750 TL,

- İkinci tip oda: 850 TL,

- Üçüncü tip oda: 850 TL,

- Dördüncü tip oda: 1050 TL,

- Beşinci tip oda: 1150 TL,

- Altıncı tip oda: 1250 TL.

Eski fiyat listesi

- Birinci tip oda: 517,50 TL,

- İkinci tip oda: 607,50 TL,

- Üçüncü tip oda: 607,50 TL,

- Dördüncü tip oda: 720 TL,

- Beşinci tip oda: 765 TL,

- Altıncı tip oda: 855 TL.

Sterlin toparlansa da düşüş riski sürüyorSterlin toparlansa da düşüş riski sürüyorFinans

 

CHP Kurultayı'nı iptal davasına bakan mahkeme, "İstanbul’a kayyum" kararının dosyasını talep ettiCHP Kurultayı'nı iptal davasına bakan mahkeme, "İstanbul’a kayyum" kararını talep ettiGündem

 

Ekonomi
Türkiye'nin demir çelik devi iflasın eşiğinde! Konkordato ilan etti
Türkiye'nin demir çelik devi iflasın eşiğinde! Konkordato ilan etti
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor
SON DAKİKA
KKM hesapları 400 milyar TL'nin altına geriledi
KKM hesapları 400 milyar TL'nin altına geriledi
Doğu Karadeniz'in 8 aylık ihracatı 1 milyar doları geçti
Doğu Karadeniz'in 8 aylık ihracatı 1 milyar doları geçti
Bakan Bolat: Bu sene 19,6 milyon ton buğday üretimi bekliyoruz
Bu sene 19,6 milyon ton buğday üretimi bekliyoruz
İPA: İstanbul’da 4 kişilik ailenin yaşam maliyeti 98 bin 775 TL’ye ulaştı
İstanbul’da 4 kişilik ailenin yaşam maliyeti yükseldi!