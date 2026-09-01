KYK yurt ücretlerine zam geldi: İşte yeni fiyatlar
KYK yurtlarında barınan üniversite öğrencilerinin aylık yurt ücretleri artırıldı. Zamla birlikte 1.290 TL olan yurt bedeli 1.590 TL’ye yükseltildi.
Üniversitelerde yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde KYK yurt ücretlerinde artış yapıldı. Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda kalan öğrencilerin aylık ödemeleri, yeni dönemle birlikte zamlı tarifeden uygulanacak.
Aylık ödeme 1.590 TL oldu
Yapılan zamla birlikte aylık 1.290 TL olan yurt ücreti 1.590 TL’ye yükseldi. Böylece üniversite öğrencilerinin aylık yurt gideri 300 TL artarken, ücretlerdeki artış oranı yaklaşık yüzde 23,3 oldu. Yeni tarifeyle belirlenen tutarların öğrencilerin yurt ödemelerine yansıtılması bekleniyor.