KYK yurtlarındaki üniversite öğrencilerine ek gelir! Bakan Bak istihdam projesini açıkladı

KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencilerinin çalışabileceği Yurt Time Spor Projesi hayata geçirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarında barınan öğrenciler, Yurt Time Spor Projesi'yle kaldıkları yurt binasında görev alarak gelir elde edebilecek.

Öğrenciye yurt içinde çalışma imkanı sunulacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, GSB yurtlarında uygulanan Yurt Time Spor Projesi'yle gençlere hem sorumluluk veriliyor hem de yaptıkları görev karşılığında ücret ödeniyor.

Söz konusu projeyle, gençlerin günlük spor alışkanlığı kazanması, akademik ve kişisel gelişim sağlamaları, bütçelerini yönetebilmeleri, sosyal faaliyetlere zaman ayırmaları ve yurt işleyişine katkı sunmaları amaçlanıyor.

Yurt idaresine haftalık 8 saat işlerde yardımcı olabilecekler

Projeyle göreve başlayan öğrenciler, yurtların belirli bölümlerinde iş ve işlemlerin daha hızlı ve verimli yürütülebilmesi için o birimdeki çalışma düzenini aksatmadan yurt idaresine katkıda bulacak.

Öğrenciler, günlük 2 saati ve haftalık 8 saati aşmayan görevlerine başlamadan önce hafif tempolu sportif ısınma egzersizlerini görev yerlerinde yapacak.

Brüt asgari ücretin 1 saatlik tutarında ödeme yapılacak

Proje sayesinde eğitim, idari işler, teknik destek, sosyal medya yönetimi ve spor salonu düzenlemeleri gibi 26 farklı alanda görev ve sorumluluk alacak öğrencilere, karşılığında günlük brüt asgari ücretin bir saatlik tutarına denk gelen ödeme yapılacak.

Ağır işler verilmeyecek

Öğrenciler yurt idaresi tarafından kontenjan açılan görevler dahilinde uzmanlık gerektirmeyen bölümlerde görev alacak. Öğrenciler ağır temizlik, güvenlik, yük taşıma gibi işlerde; yurt binasının eksi katlarında, sanayi tipli makinelerin bulunduğu büyük çamaşırhanede görevlendirilmeyecek.

81 ildeki 852 öğrenci yurdundan başvuru geldi

GSB Yurtlarında kalan öğrenciler için düzenlenen Yurt Time Spor Projesi'ne, 2024-2025 döneminde 81 ildeki 852 öğrenci yurdundan başvuru yapanlar arasından kriterlere uygun olan 9 bin 682 öğrenci, yeni dönemde yurtlarda görev almaya hak kazandı.

Bakan Bak: "Amacımız gençlerimizin gelişimine katkı sunmak"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuyla ilgili açıklamasında, Yurt Time Spor Projesi'yle gençleri hem ekonomik açıdan desteklediklerini hem de görev aldıkları alanlarda profesyonel beceriler edinme fırsatı sunduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son yıllarda yapılan yatırımlarla dünyanın en büyük öğrenci yurt ağlarından birini oluşturduklarını vurgulayan Bak, şunları kaydetti:

"GSB Yurtlarında kalan öğrencilerimizin, özellikle yurtlardaki yaşamını daha konforlu kılma, daha etkin, daha verimli değerlendirmeleri için de etkinlikler yapıyoruz. Yurt Time Spor Projesi de bunlardan biri. Hayata geçirdiğimiz bu projeye bugüne kadar yaklaşık 40 bin gencimiz katılım sağladı. Proje kapsamında öğrencilerimiz, yurtların 26 farklı bölümlerinde görev alarak idareye katkıda bulunuyor. Biz de onlara verdikleri emeğin karşılığı olarak maddi destekte bulunuyoruz. Buradaki amacımız gençlerimizin spor yapmaları, kaldıkları yerlere aidiyet duygularının gelişmesi ve ekonomik olarak desteklenmeleridir. Bu projeyle gençlerimiz, hem akademik hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlarken, aynı zamanda gelir elde ederek bütçelerini yönetmeyi de öğrenmiş olacaklar."