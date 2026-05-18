La Lorraine Bakery, 10 yılda 100 milyon dolar yatırım yaptı

HÜSEYİN GÖKÇE

Türkiye pazarına 2014’te ihracat ile adım atan La Lorraine Bakery Group, ilk üretim tesisini ise 2016’da Manisa’da kurdu. Aradan geçen 10 yıl içinde 100 milyon dolarlık yatırım hacmine ulaşan şirket, bake off (dondurulmuş fırıncılık) yanı sıra yeni artisan ekmek (ekşi mayalı) hattıyla da Ortadoğu coğrafyasına da hitap ediyor. Yeni üretim hattının açılışı için Manisa’ya gelen La Lorraine Bakery Group CEO’su Guido Vanherpe, Türkiye’yi bu bölge için bir merkez haline getirmeyi öngördüklerini, hatta Kuzey Afrika’ya açılan bir üs olarak konumlandırmayı hedefl ediklerini bildirdi.

9 ülkede 18 üretim tesisi var

La Lorrainne, faaliyetlerine 1939’da değirmencilikle başladı, 1980’lerde dondurulmuş fırıncılığın öncülerinden oldu. 1990’larda uluslararası faaliyetlere adım attıklarını kaydeden CEO Vanherpe, aralarında Türkiye, ABD, BAE’nin yer aldığı 9 ülkede 18 üretim tesisiyle faaliyet gösterdiklerini vurguladı. Vanherpe, 40’tan fazla ülkede 1500’ün üzerinde taze ve dondurulmuş ürün çeşidiyle tüketicilere hizmet verdiklerine söyleyerek, geçen yıl 1.5 milyar Euro’nun üzerinde ciroya ulaştıklarını ifade etti. Grup cirolarının yüzde 46’sının Batı Avrupa dışı uluslararası pazarlarından elde edildiğini, uluslararası arenada büyüme hedefi kapsamında Avrupa dışındaki ilk yatırımlarını Türkiye’de gerçekleştirdiklerini söyleyen Vanherpe, bu yatırımın Orta Doğu pazarına açılan kapıları olduğunu belirtti.

Avrupa dışına ilk yatırım Türkiye'ye oldu

Türkiye’nin şirket için oldukça ilgi çekici bir pazar olduğunu bildiren Guido Vanherpe, kişi başına ekmek tüketiminin yüksek olmasının yanı sıra gelişmiş perakende yapısı ve güçlü iş ortaklıklarıyla önemli avantajlar sunduğunu aktardı. Türkiye’nin şirket için sadece güçlü bir yerel pazar olmadığını dile getiren Guido Vanherpe, “Aynı zamanda Avrupa dışına açıldığımız ilk adımlardan biri ve daha doğuya ilerlerken stratejik bir geçiş noktası. Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz yatırımların uzun vadeli ve sürdürülebilir büyüme hedefl erimizin önemli bir parçasını oluşturduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.

Kişi başına ekmek tüketiminin yüksek olduğu Türkiye pazarında perakende yanı sıra horeca (foodservice) ve e-ticaret başta olmak üzere tüm kanallara odaklandıklarını belirten Vanherpe, şunları söyledi: “Bununla birlikte, Türkiye’nin bölge için bir mükemmeliyet merkezi haline geldiğini de vurgulamak isterim. Türkiye ve Orta Doğu operasyonlarımızı İstanbul’dan yönetiyoruz. Türkiye’yi bu bölge için bir merkez haline getirmeyi, hatta Kuzey Afrika’ya açılan bir üs olarak konumlandırmayı hedefl iyoruz”.

Manisa’daki üçüncü ekmek hattıyla birlikte artisan ekmek kategorisindeki kapasitenin iki katına çıktığını dile getiren Vanherpe, “İstanbul merkezimiz üzerinden Orta Doğu operasyonlarımızı da yönetirken, Türkiye’nin bölgesel büyüme stratejimizdeki rolü her geçen gün daha da güçleniyor. Önümüzdeki yıl için de Türkiye’de yeni bir yatırım planımız bulunuyor” dedi. 2022’de sürdürülebiliriliği stratejinin merkezi haline getirdiklerini söyleyen Vanherpe, şirketin 100’üncü yılında net sıfır hedefine ulaşmayı öngördüklerini anlattı.

■ Manisa tesisi Grup için kritik önem taşıyor

Manisa’da 10 yıl içinde ekmek, kruvasan ve tuzlu ürün kategorilerinde yaptıkları yatırımla üretim kapasitesini önemli ölçüde artırdıklarını ifade eden Vanherpe, yeni yatırımları artisan üretim hattıyla yenilikçi ve yüksek kaliteli bir ürün portföyü sunan lider bir fırıncılık şirketi olma yolunda önemli bir mesafe kat ettiklerini söyledi. Son üretim hattıyla birlikte Türkiye’deki yatırımlarının 100 milyon Euro’ya ulaştığı bilgisini veren Vanherpe, 20’nin üzerinde bölgesel satış ofi sleriyle güçlü bir dağıtım ağına sahip olduklarını bildirdi. Distribütörlerle birlikte toplam istihdamın 750’ye ulaştığını anlatan Vanherpe, Manisa tesisinin büyüme stratejisi açısından kritik bir rol oynamaya devam ettiğini kaydetti.