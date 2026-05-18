La Lorraine Bakery Group Türkiye’ye 10 yılda 100 milyon Euro yatırım yaptı

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA

Türkiye pazarına 2014’te ihracat ile adım atan La Lorraine Bakery Group, ilk üretim tesisini ise 2016’da Manisa’da kurdu. Aradan geçen 10 yıl içinde 100 milyon Euro yatırım hacmine ulaşan şirket, bake off (dondurulmuş fırıncılık) yanı sıra yeni artisan ekmek(ekşi mayalı) hattıyla da aynı zamanda Ortadoğu coğrafyasına da hitap ediyor.

Yeni üretim hattının açılışı için Manisa’ya gelen La Lorraine Bakery Group CEO’su Guido Vanherpe, Türkiye’yi bu bölge için bir merkez haline getirmeyi öngördüklerini, hatta Kuzey Afrika’ya açılan bir üs olarak konumlandırmayı hedeflediklerini bildirdi.

La Lorainne’nin 1939’da değirmencilikle başlayan serüveninin 1970’li yıllarda fırıncılığa genişlediğini belirten Vanherpe, 1980’lerde dondurulmuş fırıncılığın öncülerinden birisi haline geldiklerini, 1990’larda ise uluslararası faaliyetlere adım attıklarını kaydetti.

Aralarında Türkiye, ABD, BAE’nin yer aldığı 9 ülkede 18 üretim tesisiyle faaliyet gösterdiklerini vurgulayan Vanherpe, 40’tan fazla ülkede 1500’ün üzerinde taze ve dondurulmuş ürün çeşidiyle tüketicilere ulaştıklarını söyledi.

Geçen yıl 1.5 milyar Euro’nun üzerinde ciroya ulaştıklarını ifade eden Guido Vanherpe, cironun yüzde 46’sının Batı Avrupa dışı uluslararası pazarlardan elde edildiğini anlattı.

Uluslararası arenada büyüme hedefi kapsamında Avrupa dışındaki ilk yatırımlarını Türkiye’de gerçekleştirdiklerini söyleyen Vanherpe, bu yatırımın aynı zamanda Orta Doğu pazarına açılan kapıları olduğunu belirtti.

Türkiye’nin şirket için oldukça ilgi çekici bir pazar olduğunu bildiren Guido Vanherpe, kişi başına ekmek tüketiminin yüksek olması yanı sıra gelişmiş perakende yapısı ve güçlü iş ortaklıklarıyla önemli avantajlar sunduğunu aktardı.

“Yatırım 100 milyon Euro’yu aştı”

Manisa’da 10 yıl içinde ekmek, kruvasan ve tuzlu ürün kategorilerinde yaptıkları yatırımla üretim kapasitesini önemli ölçüde artırdıklarını ifade eden Vanherpe, yeni yatırımları artisan üretim hattıyla yenilikçi ve yüksek kaliteli bir ürün portföyü sunan lider bir fırıncılık şirketi olma yolunda önemli bir mesafe kat ettiklerini söyledi.

Son üretim hattıyla birlikte Türkiye’deki yatırımlarının 100 milyon Euro’ya ulaştığı bilgisini veren Vanherpe, 20’nin üzerinde bölgesel satış ofisleriyle güçlü bir dağıtım ağına sahip olduklarını bildirdi. Distribütörlerle birlikte toplam istihdamın 750’ye ulaştığını anlatan Vanherpe, Manisa tesisinin büyüme stratejisi açısından kritik bir rol oynamaya devam ettiğini kaydetti.

Türkiye’nin şirket için sadece güçlü bir yerel pazar olmadığını dile getiren Guido Vanherpe, “Aynı zamanda Avrupa dışına açıldığımız ilk adımlardan biri ve daha doğuya ilerlerken stratejik bir geçiş noktası. “Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz yatırımların uzun vadeli ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimizin önemli bir parçasını oluşturduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.

Kişi başına ekmek tüketiminin yüksek olduğu Türkiye pazarında perakende yanı sıra horeca (foodservice) ve e-ticaret başta olmak üzere tüm kanallara odaklandıklarını belirten Vanherpe, “Bununla birlikte, Türkiye’nin bölge için bir mükemmeliyet merkezi haline geldiğini de vurgulamak isterim. Türkiye ve Orta Doğu operasyonlarımızı İstanbul’dan yönetiyoruz. Türkiye’yi bu bölge için bir merkez haline getirmeyi, hatta Kuzey Afrika’ya açılan bir üs olarak konumlandırmayı hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Manisa’daki üçüncü ekmek hattıyla birlikte artisan ekmek kategorisindeki kapasitenin iki katına çıktığını dile getiren Vanherpe, “İstanbul merkezimiz üzerinden Orta Doğu operasyonlarımızı da yönetirken, Türkiye’nin bölgesel büyüme stratejimizdeki rolü her geçen gün daha da güçleniyor. Önümüzdeki yıl için de Türkiye’de yeni bir yatırım planımız bulunuyor” dedi.

2022’de sürdürülebiliriliği stratejinin merkezi haline getirdiklerini söyleyen Vanherpe, şirketin 100’üncü yılında net sıfır hedefine ulaşmayı öngördüklerini anlattı.