Lagarde: Enerji fiyatları enflasyonu hedefin üzerine taşıyabilir

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enerji fiyatlarındaki yükselişin büyüklüğü ve kalıcılığını yakından takip ettiklerini belirterek, enerji enflasyonunun 2027'nin ilk yarısında manşet enflasyonu yüzde 2 hedefinin belirgin şekilde üzerine taşıyabileceği uyarısında bulundu.

Lagarde, genel enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu ancak enerji şokunun tam etkilerinin henüz ortaya çıkmadığını söyledi.

Temel enflasyonun kontrol altında olduğunu ifade eden Lagarde, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin büyük ölçüde yüzde 2 civarında istikrarını koruduğunu kaydetti.

Ücret artışları ılımlı seyrediyor

Şirketlerin satış fiyatlarını artırmayı beklediğini belirten Lagarde, buna karşın ücret göstergelerinin ücret artışlarının ılımlı seyrettiğine işaret ettiğini söyledi.

Anketlerin de önümüzdeki birkaç çeyrekte ücret artışlarının sınırlı kalacağını gösterdiğini belirten Lagarde, iş gücü verimliliğindeki artışın birim iş gücü maliyetlerindeki yükselişi sınırlandırmaya yardımcı olduğunu ifade etti.

Büyüme görünümünde aşağı yönlü riskler

Lagarde, enerji şokunun etkilerini hafifletmeye yönelik mali önlemlerin hedefli ve geçici olması gerektiğini vurguladı.

Çatışmaların belirsizliğin temel kaynağı olmaya devam ettiğini belirten Lagarde, Euro Bölgesi ekonomisine yönelik büyüme risklerinin aşağı yönlü olduğunu söyledi.

Buna karşın ikinci çeyrekte ekonomik faaliyetin bir miktar iyileştiğini belirten Lagarde, hizmet sektöründe kısmi toparlanma görüldüğünü, dijital hizmetlerin yapay zekânın etkisiyle güçlü seyrettiğini ve artan savunma harcamalarının imalat sektörünü desteklediğini ifade etti.

Lagarde, orta vadeli büyümeyi destekleyen unsurların korunduğunu ancak Euro Bölgesi ekonomisinin güçlendirilmesi için acil adımlar atılması gerektiğini de sözlerine ekledi.