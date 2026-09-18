Lagarde: Euro Bölgesi'nde büyüme görünümü beklenenden daha iyi
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi'nde büyüme görünümünün daha önce öngörülenden bir miktar daha iyi olduğunu belirtti. Lagarde, faiz kararlarının ekonomik veriler doğrultusunda toplantı bazında alınacağını ve önceden belirlenmiş bir faiz patikasının bulunmadığını yineledi.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi ekonomisinin görünümüne ve para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Lagarde, Euro Bölgesi'nde büyüme görünümünün daha önce beklenenden bir miktar daha iyi olduğunu söyledi.
Faiz kararları toplantı bazında alınacak
Lagarde, ECB'nin politika faizlerine ilişkin kararlarını toplantıdan toplantıya değerlendireceğini belirtti.
Para politikasında önceden belirlenmiş bir faiz patikası bulunmadığı mesajını yineleyen Lagarde, kararların ekonomik veriler ve görünüm doğrultusunda şekillendirileceğine işaret etti.
Lagarde, şu ana kadar enflasyondan kaynaklanan ikinci tur etkiler görmediklerini de ifade etti.