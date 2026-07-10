Lagarde: Fransa cumhurbaşkanlığına aday değilim

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, gelecek yıl yapılacak Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılacağı yönündeki iddiaları reddetti.

Lagarde, Euronews'e verdiği röportajda, "Hiçbir şey için aday değilim" diyerek, Avrupa'nın korunmasına büyük önem verdiğini ancak seçim yarışında yer almayacağını ifade etti.

Lagarde, Avrupa boyutunun neden kritik olduğunu kamuoyuna anlatmaya devam edeceğini belirterek, bunu en etkili olacağı görev kapsamında yapacağını söyledi.

Geçen hafta verdiği bir röportajda Fransa siyasetinde görev almak için mevcut görevinden süresi dolmadan ayrılmasının teorik olarak mümkün olabileceğini ifade eden Lagarde, Avrupa'nın zorlu bir dönemden geçtiğini belirterek ECB Başkanlığı görevini bırakmayacağını yineledi.