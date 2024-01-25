Lagarde: Yönetim Konseyi faiz indirimlerini konuşmak için erken olduğunu düşünüyor

Lagarde, ECB Yönetim Konseyinin yılın ilk toplantısında 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tutmasının ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına, para politikası kararlarını okuyarak başlayan Lagarde, ECB Yönetim Konseyinin bugün 3 temel politika faizini sabit tuttuğunu ve bunun enflasyonu orta vadeli hedef olan yüzde 2'ye indirmeyi hedeflediğini yeniledi.

Kısa vadeli ekonomik göstergelerin zayıf kaldığını ifade eden Lagarde, ekonomide orta vadede bir iyileşme görüleceğini ve ekonominin en önemli yansıması olan iş gücü piyasasının da oldukça güçlü kalmaya devam ettiğini vurguladı.

Ekonomik risklerin hala çok önemli olduğunu belirten Lagarde, faiz artırımlarının ekonomi üzerinde beklenenden daha güçlü bir etkisi olursa, daha düşük büyüme oranlarının görüleceğine işaret etti.

Jeopolitik risklerle ilgili olarak Lagarde, Orta Doğu'daki olayların bir sonucu olarak artan enerji fiyatları nedeniyle bir enflasyon riski oluşabileceğini vurguladı.

ECB Başkanı Lagarde, "Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler enflasyona ilişkin yukarı yönlü risk." diyerek, daha yüksek nakliye maliyetleri ve daha geniş anlamda teslimat darboğazları olasılığı olduğunu belirtti.

ECB'nin Orta Doğu'daki olayları "çok yakından" takip ettiğini aktaran Lagarde, eğer çatışmalar tırmanırsa, bunun ekonomi için "ek bir risk" olacağını kaydetti.

Bir gazetecinin ECB'nin Yönetim Konseyinin bugünkü toplantısında faiz indirimlerinin zamanlamasını tartışıp tartışmadığına yönelik sorusu üzerine Lagarde, "Yönetim Konseyinde faiz indirimlerini konuşmak için erken olduğu konusunda fikir birliği var." dedi. Lagarde, "herhangi bir takvime bağlı kalmak yerine" verilere bağımlı olmaya devam edeceklerini de vurguladı.

Veri bağımlılığıyla ilgili olarak Lagarde, çalışan ücretlerinin gelişiminin önemli bir faktör olduğunu, ECB'nin mart ayında sunacağı yeni projeksiyonların Bankanın yüzde 2 enflasyon hedefine ne ölçüde ulaşılabileceğini göstereceğini belirtti.

​​​​​​​Christine Lagarde, gelecek birkaç ayın istihdam konusunda veri açısından zengin olacağını dile getirerek, enflasyon ve ekonomik büyüme konusunda hala yapılacak işleri olduğunu sözlerine ekledi.