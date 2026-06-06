Lahmacun fiyatı mayısta enflasyonun üzerinde arttı

Research İstanbul’un Susam Bültenindeki Lahmacun Endeksi (LE) verilerine göre, Türkiye genelinde ortalama lahmacun fiyatı mayıs ayında 152,17 TL'ye ulaştı. Endeks aylık bazda yüzde 1,85 artış gösterirken, aynı dönemde TÜFE yüzde 1,71, lokanta ve oteller grubundaki fiyat artışı ise yüzde 1,87 oldu.

Mayıs 2025'te 121,76 TL olan ortalama lahmacun fiyatı son bir yılda düzenli yükseliş göstererek Mayıs 2026 itibarıyla 152,17 TL seviyesine çıktı. Ocak ayında 141,55 TL olan ortalama fiyat, yılın ilk beş ayında yaklaşık yüzde 7,5 yükseldi.

İstanbul'da ortalama lahmacun fiyatı mayıs ayında yüzde 1,3 artışla 140,8 TL olarak hesaplandı. Kentte ilçe bazında fiyatlar arasında belirgin farklılıklar görülürken, en düşük ortalama fiyat 79,1 TL ile Sultanbeyli'de, en yüksek ortalama fiyat ise 224,4 TL ile Beşiktaş'ta kaydedildi.

Adana zirvede, Van en ucuz iller arasında

İller bazında ortalama lahmacun fiyatlarına bakıldığında Adana 321,9 TL ile ilk sırada yer aldı. Adana'yı 230,5 TL ile Mersin ve 211,1 TL ile Ankara izledi.

En düşük ortalama fiyatlar ise 93 TL ile Van, 96,6 TL ile Konya ve 97,8 TL ile Samsun'da görüldü.

Mayıs ayında fiyat artışının en yüksek olduğu iller arasında Mersin yüzde 11,4, Şanlıurfa yüzde 4,7 ve Erzurum yüzde 3,2 ile öne çıktı. Adana ve Malatya'da ise fiyatlarda yüzde 0,2'lik gerileme yaşandı.

Evde lahmacun maliyeti geriledi

Araştırmada, WEB-TÜFE alt kalemleri kullanılarak oluşturulan 175 gramlık standart "evdeki lahmacun" sepetinin maliyeti de hesaplandı.

Mayıs ayında evde yapılan lahmacunun maliyeti üzerinde en büyük aşağı yönlü etkiyi sivri biber fiyatları oluşturdu. WEB-TÜFE verilerine göre sivri biber fiyatları aylık bazda yüzde 58,5 gerilerken, bu kalemin lahmacun maliyetine etkisi eksi 5 puan oldu.

Domates fiyatlarındaki yüzde 9,9'luk düşüş de maliyeti aşağı çekerken, kuru soğan fiyatlarındaki yüzde 18,5'lik artış maliyet üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu.

Hesaplamaya göre "evdeki lahmacun" sepetinin toplam maliyeti mayıs ayında yüzde 3,22 geriledi. Araştırmada, genel sebze fiyatlarının ocak ayındaki seviyelerine döndüğü ve son beş ayda zirve seviyelerinden yaklaşık yüzde 43 düştüğü belirtildi.