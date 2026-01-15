Lahmacun fiyatları enflasyonun üzerinde arttı: İstanbul’da fiyat farkı 100 TL’yi aştı

İstanbul Ekonomi Araştırmaları (Research İstanbul) tarafından hazırlanan Lahmacun Endeksi’ne (LE) Aralık 2025 verileri açıklandı.

Aralık 2025 itibarıyla Türkiye genelinde ortalama lahmacun fiyatı 136,3 TL olurken, aylık artış ise yüzde 2,34 oldu.

Yıllık karşılaştırmada LE yüzde 32,24 arttı. Aynı dönemde TÜFE yüzde 30,89 olurken, TÜFE-Lokanta ve Oteller yüzde 34,11, TÜFE-Gıda ve Alkolsüz İçecekler yüzde 28,31 seviyesinde gerçekleşti. Başka bir deyişle, lahmacun fiyatlarındaki yıllık artış genel enflasyonun biraz üzerinde, “lokanta ve oteller” grubunun ise bir miktar altında kaldı.

Günlük ortalama lahmacun fiyatı

Lahmacun fiyatlarındaki artış grafikte de görüldüğü gibi tek bir güne özel olmadan, zamların ay geneline yayıldığı görülürken, 1 Ocak’taki sıçrama da takvim etkisiyle yapılan toplu zamları gösteriyor.

En çok hangi ilde lahmacun fiyatı arttı?

Aralık ayında lahmacun fiyatlarında en hızlı artış yüzde 4,7'nin üzerinde Ordu ve Van’da olurken, onu yüzde 4 ile Erzurum, yüzde 3,9 ile Bursa ve yüzde 3,8 ile Adana takip etti.

Ortalama fiyatlar İstanbul’da yüzde 3,2, Ankara’da yüzde 1,5, İzmir’de yüzde 2,6 arttı.

Geçen ay ortalama lahmacun fiyatı sabit kalan il olmadı. Ortalama lahmacun fiyatlarının düştüğü tek il, fiyatların yüzde 1,2 gerilediği Mardin oldu.

Şehirler arasındaki makas ise korunuyor: Van'da lahmacun fiyatı 85 TL olurken, Adana'da 293,3 TL oldu.

İstanbul’da en pahalı lahmacun hangi bölgede?

Haritada İstanbul’da lahmacunun fiyatlarında dağılım İlçe bazında en ucuz lahmacun Sultanbeyli’de 75,6 TL olurken, en pahalı lahmacun 180,3 TL ile Beşiktaş’ta satılıyor.

Bu fiyatlar ilçelerin ortalama değerleri olurken, İstanbul’da lahmacun fiyatı, semtin kira maliyeti ve paket/platform komisyonu kadar, karşıdaki masanın manzarasıyla da değişiyor.

“Evdeki Lahmacun” Sepeti

Kasım ayında maliyeti 40 TL olan tek porsiyon ev yapımı lahmacun, aralıkta 45,4 TL’ye çıktı. Evde yapılan lahmacunun maliyeti aylık yüzde 13,6 arttı.

Maliyeti arttıranların başında yüzde 12 artışla dana kıyma, yüzde 82 ile sivri biber ve yüzde 59 artan soğan geldi. Bu ürünlerin toplam maliyetteki payı ise yüzde 75 oluyor.

Restoran tarafında ortalama 136,3 TL olan lahmacunun evdeki maliyeti halen üçte biri oranını koruyor.