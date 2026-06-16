Lastik devlerine Rekabet Kurumu’ndan milyarlarca liralık ceza



Rekabet Kurumu sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Otomotiv lastik üreticileri ve dağıtıcılarına; fiyatlarda uyumlu eylemde bulunmak, bayilere rekabete aykırı kısıtlamalar getirmek ve iş gücü piyasasına yönelik uygulamaları nedeniyle toplam 3 milyar 633 milyon liralık ceza verildi.

Brisa, Goodyear, Continental başı çekti

En yüksek ceza 1 milyar 19 milyon lira ile Brisa’ya verilirken onu 672 milyon lira ile Goodyear ve 397 milyon lira ile Continental izledi.

Yerli lastik markası Petlas'a ise yaklaşık 397 milyon lira idari para cezası kesildi. Petlas’ı, 361 milyon liralık cezayla Hankook takip ederken; Pirelli’ye 292 milyon lira ve Prometeon’a da 206 milyon lira, Michelin’e 185 milyon lira ceza uygulandı" denildi.