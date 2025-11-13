Lastikte premium atak

YENER KARADENİZ/İSTANBUL

Brisa Satış ve OE’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yakup Demir ve Stratejik Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cenk Koçdor, lastik sektöründeki güncel trendler, şirketin yeni yatırımları ve kış dönemine yönelik hazırlıklarını düzenlenen basın toplantısı ile aktardı.

Yakup Demir, lastik pazarının AB’nin gerisinde kalmasının sebebinin kişi başına düşen araç sayısından kaynaklandığını belirtirken “Bu tablo büyük büyüme potansiyeli gösteriyor” dedi. Demir, otomobil endüstri biçiminin değiştiğine dikkat çekerek yeni araçların pazarda hacminin artmasına paralel olarak kendilerinin de bu teknolojilere uygun yatırıma öncelik verdiklerini anlattı. Aksaray ve İzmit’te yüzde 95 kapasite ile çalışan iki fabrikada yeni yatırımlarla premium segmente odaklandıklarını anlatan demir, “İki fabrikada 14,8 milyon lastik üretimine ulaştık. İzmit fabrikasında bulunan Ar-Ge birimimizde 85 adet mühendis ile bugünün teknolojisine uygun yeni lastikleri geliştiriyoruz. Bu yılın ilk yarısında 66 adet yeni ürün çıkardık. Yılın tamamında bu rakamın 100’ü bulmasını hedefl iyoruz. En yaygın en güçlü bayi ağına sahibiz. 1200 noktada varız. 1975 yılında başladığımız işte bugün 3. nesildeki bayiler ile yol alıyoruz. Yenileme pazarında lastik değişim süreleri uzadı, bu ötelemeler en fazla 1-1.5 yıl sürer sonrasında talep yeniden yükselir. Geçmişte böyle olmuştu” dedi.

Ar-Ge 9 ayda 487 milyon TL yatırdı

Üretimin yüzde 40’ını ihraç ettiklerini belirten Cenk Koçdor da, elektrifikasyon süreçlerini takip ettiklerini belirterek, “Türkiye’de 400 bin adetlik elektrikli araç lastik pazarı var, bunun her yıl yüzde 65 büyümesi bekleniyor. Bu alana da yatırım yapıyoruz. Yeni geliştirdiğimiz Lassa nextgen teknolojisi ile lastiğin ağırlığı yüzde 20 azaltıldı, bu malzeme mühendisliği ile yapıldı. Bridgestone ‘enlighten’ teknolojisi ile de yuvarlanma direncini yüzde 30 azaltık” dedi. Premium segmente yönelik de açıklamalarda bulunan Koçdor, “2 yıl önce üretimimizin yüzde 15’i premium segmentti, bugün bu oran yüzde 55 civarında, ileride yüzde 80’e çıkmasını hedefl iyoruz” diye konuştu.