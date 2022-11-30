Lavrentiev: “NGS sahibi Türkiye güçlü bir ülke olacaktır”

Hüseyin GÖKÇE – LENİNGRAD

Gazetecilere Leningrad NGS ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Pavel Lavrentiev, Akkuyu’nun projelendirme ve işletmeye alam aşamasında aynı sistemlerin kullanılacağını kaydetti. Buranın nükleer sektörle ilgili tüm işlemleri yapan tek yapı olduğu bilgisini veren Lavrentiev, bunun uranyum üretiminden NGS işletmesine kadar uzandığını aktardı. Leningrad NGS’nin Rusya’nın en büyük elektrik üretim tesisi olduğunun altını çizen Pavel Lavrentiev, 6.5 milyon kişiye elektrik ürettiklerini bildirdi.

Santralin işletme aşamasında, kullanılmış nükleer yakıt öncelikle reaktör bölümündeki havuza yerleştirildiğini dile getiren Lavrentiev, “Enerjisini tüketmesi için burada 5 yıl saklanıyor. Daha sonra kullanılmış yakıt bölümü binasına götürülüyor. Atıklar da yine özel olarak inşa edilen depolama tesisine götürülüyor. Sonrasında belirlenen kurallara göre işleniyor” diye konuştu. Lavrentiev, nükleer güç santraline sahip olacak Türkiye’nin güçlü bir ülke olacağının altını çizdi.

Leningrad bölgesinin Sosnoviy Belediye Başkanı Mikhail Voronkov ise santralin şehrin sosyal ve ekonomik anlamda büyümesini sağladığını bildirdi. Santralde çalışanların iyi maaş aldıklarını ve bunlardan toplanan vergilerin bütçeye büyük katkı sağladığını söyleyen Voronkov, “Topladığımız vergi, bütçemizin yüzde 50’sine denk geliyor. Altyapı yatırımlarında buradan kaynak sağlıyoruz” ifadelerini kullandı. Santralin bölgenin nüfus yapısında da ciddi değişime yol açtığını ifade eden Voronkov, inşaat aşamasında gelenlerin yüzde 5’inin de kalıcı olarak yerleştiğini söyledi.