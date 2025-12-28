Les Echos: Türklerin 705 milyar doları yastık altında!

Fransa’nın önde gelen ekonomi gazetelerinden Les Echos, Türk Lirası'ndaki uzun süreli değer kaybının, Türkiye’de halkı tasarruflarını altına yönlendirmeye ittiğini yazdı. Haberde, TL'nin 12 yıllık değer kaybının yaklaşık yüzde 95'e ulaştığına dikkat çekliyor.

Para birimine olan güvenin aşınması sonucu, Türk hanehalkının yaklaşık 5 bin ton altını, yani güncel fiyatlarla 705 milyar dolar civarında bir varlığı “yastık altında” tuttuğu ifade edildi. Bu durumun, finansal sistem dışında kalan önemli bir tasarruf hacmi yarattığına dikkat çekildi.

Bloomberg tarafından yapılan bir ankete katılan bankalar, Türk Lirası'ndaki değer kaybının 2026 yılında yüzde 13 seviyesine kadar yavaşlayacağını öngörüyor. Haberde, dolar kurunun yıl sonunda 43 TL, euronun ise 51 TL seviyesine yükseldiği bilgisine yer verildi.

Hükümet yastık altını finansal sisteme kazandırmayı amaçlıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın, enflasyonla mücadele kapsamında politika faizini yüzde 38 seviyesinde tutarak küresel ölçekte en yüksek faiz oranlarından birini uyguladığı aktarıldı.

Yıllık enflasyon kasım ayında yüzde 31’e gerilese de, bu oranın Merkez Bankası’nın yüzde 24 olan hedefinin üzerinde kaldığı belirtildi.

Hükümetin, yastık altındaki altını finansal sisteme kazandırmayı amaçladığı ifade edilirken, Les Echos bu hedefin ancak kalıcı fiyat istikrarının sağlanmasıyla mümkün olabileceğine dikkat çekti.

Türkiye’nin toplam döviz rezervlerinin yaklaşık 200 milyar dolar seviyesinde olduğu ve bunun yaklaşık yarısının altından oluştuğu da haberde yer aldı.