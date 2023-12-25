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Leyla Alaton'un Hafize Gaye Erkan'la ilgili yıllar önceki paylaşımı gündem oldu

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton'un Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'la ilgili yıllar önceki mesajı gündem yarattı. 

Haber Merkezi
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Leyla Alaton'un Hafize Gaye Erkan'la ilgili yıllar önceki paylaşımı gündem oldu
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İş insanı Leyla Alaton'un 2014 yılında Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım sosyal medyada gündem yarattı. 

Alaton, bugün Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapan Hafize Gaye Erkan'ın fotoğrafıyla birlikte yaptığı paylaşımda, "Adını not alın. Kendisi bir gün bu ülkede bakanlık yapacaktır. Bundan hiç şüphem yok" ifadelerini kullanıyor.

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Hürriyet gazetesine verdiği röportajda, İstanbul'daki kiralaraın yükseliğine değinirken, annesinin evine yerleştiğini açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

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