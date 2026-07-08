Libya ve Katar'dan petrol anlaşması

Libya Ulusal Petrol Kurumundan yapılan açıklamada, Libya Yatırım Kurumu ortaklığında imzalanan anlaşma kapsamında, söz konusu sahadaki günlük petrol üretiminin yaklaşık 80 bin varile çıkarılmasının hedeflendiği belirtildi.

Anlaşmanın petrol ve doğal gaz sektörlerinde arama ve geliştirme faaliyetlerini güçlendirmek, ülkeye yatırım çekmek ve hidrokarbon kaynaklarının en verimli şekilde değerlendirilmesini sağlamak amacıyla imzalandığı ifade edildi.

Anlaşma çerçevesinde uluslararası teknik standartlara uygun arama ve geliştirme programlarının uygulanacağı, bunun da Libya'nın doğal kaynaklarından elde edeceği ekonomik getiriyi artırmasının amaçlandığı kaydedildi.

Anlaşma, uluslararası yatırımcılarla ortaklıkların güçlendirilmesi ve geliştirme projelerinin güvenlik ile operasyonel verimlilik standartları doğrultusunda yürütülmesi açısından "önemli bir adım" olarak nitelendirildi.

Projenin teknik çalışmaların tamamlanması ve geliştirme planlarının ilgili prosedürler kapsamında onaylanmasının ardından uygulanacağı, yatırım maliyetlerinin ise yatırımcı tarafından karşılanacağı aktarıldı.

Anlaşmanın, sahada üretilecek ilişkili doğal gazın elektrik üretiminde değerlendirilmesini de kapsadığı belirtildi.

47 numaralı saha içinde halen üretim yapılan Kuzey Hamada sahasında günlük petrol üretimi son dönemde 3 bin ila 10 bin varil arasında seyrediyor.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Aralık 2022'de petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine ilişkin mücbir sebep halini kaldırarak uluslararası enerji şirketlerini ülkedeki faaliyetlerini yeniden başlatmaya çağırmıştı.

Ulusal Petrol Kurumu ise Mart 2025'te petrol ve doğal gaz aramalarına yönelik yeni lisans ihale turunu başlattığını duyurmuş, uluslararası şirketleri Libya'da yatırım yapmaya davet etmişti.

Kurum Başkanı Mesud Süleyman, söz konusu ihalede enerji sektöründe 11'i deniz, 11'i kara sahası olmak üzere toplam 22 yatırım fırsatının uluslararası şirketlere sunulduğunu açıklamıştı.

Libya'nın 2007'den bu yana düzenlediği ilk lisans ihale turu kapsamında Ulusal Petrol Kurumu, geçen haziran ayında İspanyol, Türk, İtalyan, Katarlı ve Macar şirketlerle üç üretim paylaşımı anlaşması imzalandığını duyurmuştu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) üretim kısıntılarından muaf tutulan Libya, kamu bütçesinin yaklaşık yüzde 90'ını petrol gelirlerinden karşılıyor.