Likidite fazlası erimiyor, gecelik repo faizi politika faizinin üstünde kalamıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) likidite fazlasıyla mücadele konusunda mesajlarını sürdürürken, karşın sistemde likidite fazlasını eritmekte zorlanıyor.

TCMB verilerinde, likidite fazlasının 8 Ekim itibarıyla 292,4 milyar TL'ye çıktığı görülürken, sistemde likidite fazlası 20 gündür sürüyor

Aynı gün, piyasadaki sıkılaşmanın göstergelerinden olan gecelik repo faizi de politika faizinin altında kalmaya devam etti. 30 Eylül’den bu yana yüzde 50 olan politika faizinin altında kalan gecelik repo faizi yüzde 49,94 oldu.

Haziran ve temmuz aylarında yüzde 47’ye kadar gerileyen gecelik repo faizi, 18 Eylül’de yüzde 47,04 olmuştu. 23 ve 30 Eylül tarihlerinde yüzde 50’nin üzerine çıkan gecelik repo faizi kalıcı olamadı. Eylül ayının ilk yarısında TCMB’nin sterilizasyon adımlarıyla gecelik repo faizi yüzde 53’e kadar yükselmişti.