Liman ve marinalarda yatırım iştahı
Türkiye’nin denizde yük ve yolcu trafiğindeki yükselişi, liman ve marinalarda yatırım iştahını güçlendirdi. Son iki yıllık süreçte birçok liman ve marina el değiştirirken, sektör temsilcileri 2026 yılında da bu rüzgarın esmeye devam edeceğini söylüyor.
Türkiye liman ve marinalarında yük ve yolcu trafiğindeki artış, el değiştirme rüzgarını da hızlandırıyor. Asya ile Avrupa arasındaki stratejik konumu, büyüyen dış ticaret hacmi ve Orta Koridor üzerindeki rolü liman ve marinaların değerini de katlıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, Türkiye limanlarında 2025 yılının Ocak–Eylül döneminde toplam yük hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 410 milyon ton seviyesine ulaştı. Aynı dönemde elleçlenen konteyner miktarı ise yüzde 3,5 büyüyerek 10,5 milyon TEU oldu.
Ekonomist'in aktardığına göre artışın en belirgin kaynağı genel kargo ve ithalat-kabotaj yükleri olurken, ihracat tarafında ise sınırlı büyüme yaşandı. Bu göstergeler doğrultusunda, 2025 yıl sonunda limanlarımızdaki toplam yük hacminin 540 milyon ton, konteyner hacminin ise 14 milyon TEU düzeyini aşması bekleniyor.
Kruvaziyer turizmi yükselişte
Yük taşımacılığında deniz yolu liderliğini korumaya devam ediyor. Geçen yıl ithalatta yüzde 54, ihracatta ise yüzde 57 deniz yolu tercih edildi. Bu durum limanları cazibe merkezi haline getirirken, el değiştirmeler de hızlanıyor. Son aylarda hızlanan el değiştirme rüzgarı, en son Yüksel Yıldırım’ın sahibi olduğu Corex Holding’in Polisan’ın çoğunluk hisselerini almasıyla yaşandı. Bu satın alma ile Corex Dilovası’nda yer alan Poliport’u bünyesine katmış oldu. Bir süre önce Zeyport Limanı’nda da hisseler el değiştirdi. Demirören Holding Zeyport’taki hisselerini İMEAK Deniz Ticaret Odası’na sattı.
Liman tarafında büyüme rakamları, kruvaziyer turizminde de yaşanıyor. Türkiye kruvaziyer turizminde yeniden yükselişe geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2025’in sekiz ayında limanlarda 875 kruvaziyer gemisi uğrak yaptı ve toplam yolcu sayısı 1,68 milyona ulaştı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre gemi sayısında yüzde 16,6’lük ve yolcu sayısında yüzde 18,4’lük bir artışı ifade ediyor. Yıl sonuna kadar 2 milyon yolcu hedefinin yakalanacağı ifade ediliyor. Bu hareketlilik marina tarafında da yatırım iştahını artırıyor.
Son yılların gözde projelerinden biri olan ve özellikle kruvaziyer turizmi açısından önemli bir nokta haline gelen Galataport’ta hisse satışı gündeme geldi. Bilgili Grubu, yüzde 20 hissesini Doğuş Grubu’na sattı. En son Kalamış Marina, Marintürk ve Göcek Marina’da da el değişmeler yaşandı. Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı ihalesinde en yüksek teklifi veren Vahit Karaarslan sözleşme şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle imzaya gitmeyince, 504 milyon dolarla en yüksek ikinci teklifi veren Koç Holding’e ait Tek-Art imza attı. Geçtiğimiz aralık ayında bir satış hamlesi de Yıldız Holding’e ait Marintürk’ten geldi. Marintürk’e ait İstanbul Pendik’te CityPort, ikisi Muğla Göcek’te Exclusive Marina ve Village Port olmak üzere üç marina bulunurken, Koç Holding, Muğla Göcek’te bulunan Village Port ve Exclusive Port marinalarını 160 milyon dolar bedelle satın aldı. Bu satışta henüz Rekabet Kurumu onayı bekleniyor.
YATED Başkanı Bekiroğlu: Yeni yatırımların önü açılmalı
Türkiye’nin denizlerde yat bağlama kapasitesinin 28 bin civarında olduğunu ve acil olarak 10-15 yeni marina yatırımı yapılması gerektiğine işaret eden Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) Başkanı Murat Bekiroğlu, İzmir’in güneyi ve Fethiye’nin kuzeyini kapsayan bölgede hızla yeni yatırımların devreye girmesi gerektiğini anlatıyor. Marinaların bölgenin ekosistemine değer kattığını kaydeden Bekiroğlu, bu girişimlerin önünün açılması gerektiğini belirtiyor. En az 100 milyon dolar yatırım gerektiğini ve uzun vadeli geri dönüşü olduğunu fakat buna rağmen devletin ihaleye çıkıp yatırımcılara tahsis etmesi gerektiğini anlatan Murat Bekiroğlu, yeni yatırım imkanlarının sınırlı olması nedeniyle mevcut marinaların gözde olduğunu söylüyor.