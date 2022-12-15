Limanlarda işletme süresinin ihalesiz uzatılmasında yeni şartlar getirildi

Canan SAKARYA

ANKARA - Ekonomiye ilişkin torba teklifte yer alan Türkiye Denizcilik İşletmeleri ile TCDD’ye ait 18 limanda işletme süresinin 49 yıla kadar uzatılmasına ilişkin maddede değişikliğe gidilerek süre uzatımına ilişkin ek sözleşme bedelinin yüzde 10’u tutarındaki yatırımı sözleşme tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde gerçekleştirme şartı getirildi.

AK Parti’nin verdiği önergeyle maddeye eklenen yeni fıkraya göre; işletmeci şirketler özelleştirme sözleşmelerinde yer alan yatırım şartına ilave olarak ek sözleşme bedelinin yüzde 10’u oranında limancılık faaliyetleri ile ilgili yatırım yaparak bu yatırmaları ek sözleşmelerin imza tarihinden itibaren 5 yıl içinde gerçekleştirecekler. Süre sonunda işletmeci şirketler, yatırımın gerçekleştirildiğine dair rapor ve bu durumu tevsik eden bilgi ve belgeleri TCDD veya TDİ’ye kontrol edilmesi için sunacaklar. Yapılan denetimde söz konusu yatırım zorunluluğunun yerine getirilmemiş olduğunun tespit edilmesi halinde ek sözleşme feshedilecek. Bu durumda işletmeci şirkete, ek sözleşme gereği ödenen bedeller de dahil herhangi bir bedel iadesi yapılmayacak.

Özelleştirme İdaresi Başkanı Bekir Emre Haykır’ın komisyona verdiği bilgiye göre, özelleştirilen limanların tamamı borcunu ödedi. Haykır, sadece Taşucu limanının taksit alacakları olduğunu, bunun da zamanı gelince tahsil edileceğini söyledi. Haykır, Rize, Giresun ve Sinop limanlarında ise hasılat paylarının tamamının tahsil edildiğini ancak 2019 yılı sonrasına ilişkin rakamlardan kaynaklanan sorun olduğu için 1.8 milyon dolarlık bir davanın halen devam ettiğini söyledi.

Torba teklifte yer alan limanlarla sözleşme süresinin 49 yıla kadar uzatılmasını sağlayan maddeye göre; TDİ ve TCDD’ye ait 49 yıldan az süreli sözleşmelerin uzatılması için işletmeci tarafından kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından 15 gün içerisinde başvuru yapılacak. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından, başvurular 15 gün içerisinde incelenerek, işletmeci şirketlere 3 ayı geçmeyecek şekilde ek sözleşme imzalanması için süre verilecek. Ek sözleşmenin imzalanabilmesi için işletmeci şirketlerin işletme hakkını doğuran sözleşmeden kaynaklanan tüm mali yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmiş olmaları ve işletme hakkını doğuran sözleşmeden kaynaklı olarak açılmış davalardan feragat etmeleri şartı aranacak. Ek sözleşme ile ilgili olarak Danıştay'dan görüş alınmayacak. Ek sözleşme ile uzatılan süre yatırım süresine eklenmeyecek.

Ek sözleşme bedeli, işletmeci şirketlerin, 1 Aralık 2021 - 30 Ekim 2022 dönemine ilişkin olarak, Muhasebe Sistemi tekdüzen hesap planına göre düzenlenmiş gelir tablolarında yer alan net satışlar, iştiraklerden ve bağlı ortaklıklardan elde edilen temettü gelirleri hariç olmak üzere diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar ile olağandışı gelir ve kârların toplamının yüzde 15’inin uzatılan yıl sayısı ile çarpılması ile belirlenecek. Ayrıca, sözleşmelerde belirlenen işletme hakkı bedellerinin, sözleşmelerin imzalandığı tarihteki Tüketici Fiyat Endeksi ile Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla en son açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi arasındaki değişim oranı üzerinden güncellenmesi, güncel değerin işletme hakkı devri sözleşmelerinde belirlenen işletme hakkı süresine bölünmesi ve bu şekilde bulunan yıllık işletme hakkı bedelinin uzatılan yıl sayısı ile çarpılması suretiyle hesaplanan bedellerden yüksek olanı esas alınarak belirlenecek. İşletmeci şirketler, ek sözleşme bedeline ilave olarak uzatılan işletme hakkı süresi içinde her yıl, gelir tablolarında yer alan net satışlar, iştiraklerden ve bağlı ortaklıklardan elde edilen temettü gelirleri hariç diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar ile olağandışı gelir ve kârlarının toplamının yüzde beşini hasılat payı olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ödeyecekler.