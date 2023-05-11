Limanlarda ithalat trafiği hızlandı

Seyir Defteri - Aysel YÜCEL

Türkiye limanlarında elleçlenen yük miktarındaki daralma oranı, nisanda yüzde 2.5’e geriledi. İhracat yükündeki yüzde 18’lik düşüşe karşın, ithalatın yüzde 20 artması, geçen ay limanlardaki daralmanın hız kesmesinde ana etken oldu.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, nisan ayına ait Türkiye limanlarında elleçlenen yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre, geçen ay Türkiye limanlarında elleçlenen yük miktarı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 azalarak 44 milyon 95 bin 811 ton olarak gerçekleşti. Depremin etkisiyle şubatta limanlarda elleçlenen yük miktarında yıllık bazda yüzde 10’un üzerinde düşüş olmuş, bu oran martta ise yüzde 6.6 olarak gerçekleşmişti. Nisan ayında daralmada, ithalat yükündeki rekor artış etkili oldu. Diğer yandan, depremde hasar gören limanların faaliyetlerine yeniden başlamasıyla ihracat yükündeki daralma da bir miktar hız kesti.

Nisan ayında limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 10 milyon 781 bin 539 ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,5 artarak 22 milyon 818 bin 516 ton olarak gerçekleşti. Böylece, nisan ayında dış ticaret taşımaları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 artarak 33 milyon 600 bin 55 ton olarak gerçekleşti.

Transitte kayıp artıyor

Transit yük taşımalarında daralma nisan ayında hızlandı. Mart ayında yüzde 7,7 olan transit yükteki daralma oranı nisanda yüzde 28,7’ye çıkarak 5,1 milyon ton olarak gerçekleşti. Nisan ayında kabotajda taşınan yük miktarı ise 5 milyon 362 bin 393 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 azaldı.

Böylece, Ocak-Nisan 2023 döneminde limanlarda elleçlenen yük miktarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 azalarak 169 milyon 358 bin 267 ton olarak gerçekleşti.

Aliağa Bölge Liman Başkanlığı, toplamda 7 milyon 4 bin 622 ton yük elleçlemesi ile liman başkanlıkları içerisinde ilk sırada yer aldı. Aliağa Bölge Liman Başkanlığını 6 milyon 939 bin 386 tonla Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı ve 4 milyon 915 bin 891 ton ile İskenderun Bölge Liman Başkanlığı takip etti.

Nisanda portland çimento yük cinsi, limanlarda elleçlenen ihracat yükleri içerisinde 933 bin 522 ton ile ilk sırayı aldı. Portland çimento yük cinsini sırasıyla, 604 bin 209 ton ile motorin ve 450 bin 257 ton ile diğer çimentolar yük cinsleri takip etti. Nisan 2023’te ham petrol yük cinsi, limanlarda elleçlenen ithalat yükleri içerisinde 1 milyon 994 bin 354 ton ile ilk sırayı aldı. Bunu sırasıyla, 1 milyon 924 bin 254 ton ile hurda demir ve 1 milyon 918 bin 942 ton ile taşkömürü yük cinsleri takip etti.

İhracatın lideri ABD, ithalatın Rusya oldu

Denizyolu ile yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesi 1 milyon 241 bin 374 ton ile ABD’ye yapılan taşımalarda gerçekleşti. ABD’yi sırasıyla 1 milyon 114 bin 141 ton ile İtalya’ya ve 713 bin 537 ton ile İsrail’e yapılan taşımalar takip etti. İthalatta ise ilk sırayı Rusya aldı. Nisan ayında denizyoluyla yapılan ithalatta en fazla yük elleçlemesi 8 milyon 681 bin 133 ton ile Rusya’dan yapılan taşımalarda gerçekleşti. Rusya’yı sırasıyla 1 milyon 249 bin 396 ton ile ABD ve 999 bin 229 ton ile Mısır’dan yapılan taşımalar takip etti.

Konteynerde daralma hız kesti

Nisan ayında limanlarda elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 azalarak 1 milyon 29 bin 580 TEU olarak gerçekleşti. 2023 yılı Ocak-Nisan döneminde ise limanlarda elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,0 azalarak 3 milyon 871 bin 21 TEU oldu. Nisan ayında limanlarımızda elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 azalarak 788 bin 482 TEU oldu. Nisanda ihracat amaçlı konteyner yüklemeleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 azalarak 387 bin 593 TEU, ithalat amaçlı konteyner boşaltmaları da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azalarak 400 bin 889 TEU olarak gerçekleşti. bu dönemde Kabotajda elleçlenen konteyner miktarı yüzde 3,3 arttı 2023 yılı Nisan ayında limanlarımızda elleçlenen transit konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 azalarak 167 bin 204 TEU oldu. Nisan ayında kabotajda elleçlenen konteyner miktarı da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artarak 73 bin 895 TEU olarak gerçekleşti.

Buğday arttı, petrol düştü

Limanlarda nisan ayında en fazla artış buğday ve mahlut (meslin) yük cinsinde oldu. Nisan ayında limanlarda yıllık bazda yüzde 32’lik artışla 1 milyon 430 bin 66 ton buğday ve mahlut (meslin) yük elleçlemesi gerçekleşti. Bu yük cinsini sırasıyla, 306 bin 721 ton artış ile taşkömürü ve 305 bin 773 ton artış ile motorin yük cinsleri takip etti. Ham petrol ise 1 milyon 516 bin 58 tonluk düşüş ile bir önceki aya göre elleçleme miktarı en fazla azalan yük cinsi oldu. Bu yük cinsini sırasıyla, 631 bin 812 tonluk düşüş ile LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) ve 144 bin 349 tonluk düşüş ile tırlarda taşınan yükler takip etti.