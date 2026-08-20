"Limondaki stok, yeni ürün arefesinde üreticiyi zorluyor"

GÜRAY GÜRDAL / MERSİN

Yaklaşık bir ay sonra başlayacak hasat öncesinde depolarda bekleyen limonların değer kaybetmesi, üreticilerin gelir beklentisini olumsuz etkilerken, sektörde belirsizlik endişesi büyüyor. Bölgede geçtiğimiz aylarda daha yüksek fiyatlardan alıcı bulan depoluk limonların, bugün önemli ölçüde değer yitirdiği belirtiliyor. Sektör temsilcileri, yeni ürünün pazara girmesine kısa süre kala depolarda bulunan limonların satılamaması halinde hem üreticinin hem de tüccarın büyük zarar görebileceğine dikkat çekiyor. Mersin genelinde özellikle Erdemli, Silifke ve Tarsus hattında bu sezon yüksek rekolte beklendiği ifade edilirken, mevcut piyasa koşullarının üreticiyi tedirgin ettiği kaydedildi.

“Artan maliyetler çiftçiyi zorluyor”

Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, üreticilerin her geçen yıl yükselen maliyetler karşısında gelirlerini koruyamadığını söyledi. Tarımsal üretimin giderek daha öngörülemez hale geldiğini dile getiren Yılmaz, çiftçinin önünü göremediğini belirtti. Yılmaz, gübre, ilaç, mazot ve işçilik gibi temel giderlerde yaşanan artışların satış fiyatlarına yansımadığını ifade ederek, birçok üreticinin finansman ihtiyacını banka kredileriyle karşılamak zorunda kaldığını söyledi. Yüksek faiz oranlarının da çiftçinin üzerindeki yükü artırdığına işaret eden Yılmaz, borcun yeni borçlarla çevrilmeye çalışıldığını dile getirdi. Yeni sezon limonunun kısa süre içinde piyasaya çıkacak olması nedeniyle depolarda bekleyen ürünlerin akıbeti belirsizliğini koruyor. Üretici temsilcileri, elde kalan limonların değerlendirilememesi halinde ürün kayıplarının yaşanabileceğini ve bunun ekonomik zararı daha da büyüteceğini aktardı. Depolarda bulunan ürün miktarına ilişkin net bir veri bulunmasa da önemli seviyede stok olduğu belirtilirken, talepteki yavaşlama nedeniyle satışların istenilen düzeyde gerçekleşmediği vurgulandı.

“İhracat ve iç tüketim için destek çağrısı”

Sektörde yaşanan sıkıntının aşılabilmesi için kamu desteğinin önemine dikkat çeken Musa Yılmaz, ihracat kanallarının güçlendirilmesi ve iç piyasada tüketimi artıracak adımların atılması gerektiğini söyleyerek, üreticinin emeğinin karşılığını alabilmesi ve depolarda bekleyen ürünlerin ekonomiye kazandırılabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların hızlı şekilde devreye girmesini beklediklerini ifade etti. Üreticilerin, yeni sezon başlamadan önce piyasayı rahatlatacak uygulamaların hayata geçirilmesini talep ettiği belirtildi.