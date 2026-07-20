Link Bilgisayar'dan 'metal yaka' çalışan destekli hizmet modeli

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Bilişim ve teknolojide 40 yıllık köklü geçmişe sahip olan Link Bilgisayar, teknoloji yatırımlarıyla Türkiye’nin dijital yolculuğuna katkı sağlayan firmalar arasında başı çekiyor. 2024 yılında firma birleşmeleri yapan ve yatırım alan şirket, akıllı IoT sistemleri, iş zekası, sentetik veri analitiği, yeşil dönüşüm-sürdürülebilirlik, savunma sanayii ve akıllı tesis güvenliği gibi alanlarda yetkinliklerini genişleterek teknoloji ekosistemini büyüttü. Ar-Ge tarafını birleşme sonrası Ankara Gazi Teknopark’taki tesisiyle güçlendiren Link Bilgisayar, yeni nesil bulut teknolojileri vizyonu doğrultusunda geliştirdiği yapay zeka destekli dijital iş asistanı LİO ile firmalara “metal yaka” desteği sunuyor.

Devreye aldıkları yapay zeka asistanlarıyla “metal yakalı” çalışan çözümleri oluşturup bunları firmalara kullandırma hedeflerinin olduğunu kaydeden Link Bilgisayar Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Geyik, “Yapay zeka agent’larına yönelik yatırımlar yaptık. Standart bir ERP veya iş çözümünün yanı sıra firmalara “metal yakalı” bir çalışan veriyoruz. Ürünler bir ürün kıvamından çıkarak bir çalışan kıvamına büründü. Şu anda yapay zeka sadece et ve kemiğe bürünmedi. Geliştirdiğimiz çözümler tekrarlayan işlerde yeri geldiğinde 10 kişinin işini de yapabiliyor. Yapay zeka agent’larının açtığı dünya farklı bir perspektif oluşturacak” dedi. Geyik, tekrarlayan ve standart işlerde yapay zekanın öne çıkacağını kaydederek, “Analiz ve tasarımın ön planda olduğu işlerde ise yapay zeka çalışana yardımcı bir pozisyonda yer alacak. Burada mesleklerin de ciddi bir dönüşüm sürecinden geçmesi söz konusu” dedi.

“Yükselen bir ivmeyle devam ediyoruz”

İş hacmine yönelik değerlendirmesinde, 2024’ten itibaren büyüyen bir ivmeyle yola devam ettiklerinin altını çizen Geyik, “Büyümemizde ağırlık güvenlik ve savunma tarafındaki projeler öne çıkıyor” dedi. Link Bilgisayar’ın borsadaki performansına da değinen Geyik, “Sürdürülebilir ve güçlü bir büyümeyle ilerleyen bir şirket ortaya koymak temel amacımız. Geçtiğimiz bilanço döneminde güzel karlılıklar açıkladık. İkinci çeyrek bilanço döneminin de benzer şekilde ilerleyeceğini öngörüyoruz. Hedefimiz şirketimizin büyüme kaslarını güçlendirmek” diye konuştu. Bu yıl özelinde aktif olarak devam eden 4 projelerinin bulunduğunu 2 projenin de yolda olduğunu belirten Geyik, “Sahada sorumluluğumuz kapsamında olan 10 projemiz var” diye konuştu.

Son çeyreğe doğru hedefte ihracat var

Link Bilgisayar’ın ihracat hedeflerine de değinen Geyik, “Son çeyreğe doğru ihracatta platform kullandırarak bir gelir modeli oluşturmayı hedefliyoruz. İlk etapta yakın coğrafyalar ve AB odaklı ülkeler nezdinde planlamalarımız var. İş ortaklıklarıyla hangi ürünle, hangi pazarda yer alabiliriz? Konusunda mutfakta çalışıyoruz” şeklinde konuştu. Bilişim Sanayicileri Derneği’yle birlikte ihracat konusunda kolektif çalışmalar içerisinde de yer almayı planladıklarını kaydeden Geyik, “Özellikle platform hizmetlerinin ihracatında oluşturulacak bu sinerji bizlerin işlerini daha fazla kolaylaştıracaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Ar-Ge tarafındaki yatırımlarla önemli ilerlemeler kaydettiklerinin altını çizen Geyik, güvenlik-savunma kanadında da Link Bilgisayar'ın güçlü bir yapıya sahip olduğuna dikkat çekti. Yapılan yatırımların Link Bilgisayar'ın büyümesinde önemli olduğunu kaydeden Geyik, "Bizim odak noktamızda yeni yatırımlar ve bu yatırımların sürdürülebilirliği var. Link Bilgisayar'ı önümüzdeki dönemde yarım asır daha büyütecek projelere odaklanıyoruz" diye konuştu. Ar-Ge tarafındaki çalışmaların Link Bilgisayar'ın entegrasyon kabiliyetini artırdığına vurgu yapan Geyik, "Link'in tüm ürünlerinin buluta taşınmasındaki en önemli konu aslında bu. Yapılan ürünler, üçüncü parti yazılımlarla entegre çalışmazsa ülkemiz aslında bir teknoloji çöplüğüne dönüşüyor. Burada kokpit yönetir gibi çözümler ortaya koyuyoruz. Verimlilik ve kazanç açısından birçok firmanın bu çözümlere ihtiyacı var" açıklamalarında bulundu.

“Yeşil yap” mottosuyla ERP çözümleri

Yazılım ve entegrasyon süreçlerinde firmaların sürdürülebilirlik alanındaki hedeflerine yönelik de önemli çözümler geliştirdiklerine vurgu yapan Geyik, "Yaptığınız yatırımların hepsini bu dönüşümün gerekliliklerine uygun olarak yapmanız gerekiyor. Firmalarımızın çevresel, sosyal ve yönetişimsel skorlarını görebilecekleri bir altyapı sunuyoruz. Firmalar bu uygulamayla sürdürülebilirlik alanındaki karnesini de görebilecek ve böylece yeşil finans konusundaki desteklerden de daha rahat bir şekilde faydalanabilecekler" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin yapmış olduğu ihracatın yaklaşık yüzde 70'lik kısmının Avrupa ülkelerine yapıldığını kaydeden Geyik, "Karbon ayak izi konusunda AB'nin isteklerini yerine getiremezseniz, bu durum ilerleyen dönemde sizin rekabet gücünüzü de olumsuz yönde etkiler" şeklinde konuştu.

Link Akademi ile istihdam ekosistemini genişletiyor

Geyik, kendi alanında güçlü teknoloji partnerleriyle akademik projeler yürüttüklerini kaydetti. E-dönüşüm tarafında da farklı işbirlikleriyle teknoloji ekosistemini güçlendirdiklerini dile getiren Geyik, yapılan bu yatırımlarla istihdamı da yüzde 100 artırdıklarını kaydetti. İstihdam konusunda ise genç mühendislerin önünü açacak çalışmalara imza attıklarını kaydeden Şaban Geyik, "Link Akademi ile çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın profesyonel gelişimini desteklemek amacıyla çeşitli eğitim ve gelişim programlarını devreye alıyoruz. Teknoloji, yönetim ve sektörlere özel eğitimlerle her seviyedeki katılımcıya hitap eden içerikler oluşturuyoruz. Ayrıca staj programından gelen bazı personellerimizi de akademimizdeki eğitimden sonra istihdam ediyoruz" dedi.