“Lipstick” ile Londra’da gerilla pazarlama yapacak

MEHMET DOĞAN ERDOĞAN / İNGİLTERE

Birleşik Krallık’ın tanınmış iş insanlarından, BBC’nin “Dragons’ Den” programının yatırımcılarından Kıbrıslı Türk Türker Süleyman, 50 yılı aşkın perakende ve üretim deneyimini Londra’da düzenlenen Retail Technology Show 2026’da sektör profesyonelleriyle paylaştı. Kıbrıs’ın Mağusa kentinde doğan, Hawes & Curtis, Ghost ve Docks markalarının sahibi Süleyman, Londra ExCeL’de ana konuşmacı olarak çıktığı oturumda, perakende danışmanı Kate Hardcastle ile söyleşi yaptı.

Yapay zeka uyarısı

Süleyman, “Teknoloji bir gider kalemidir. Doğru kullanmazsanız pahalıya patlar” değerlendirmesinde bulundu. Yapay zekanın fuarın ilk gününde öne çıkan başlık olduğunu belirten Süleyman, teknolojinin kârlılığa katkısının sorgulanması gerektiğini söyleyerek, “Sorum şu: Kâra katkısı oluyor mu? Personel maliyetleri, pazarlama, hedefleme gibi konularda yardımcı oluyor mu?” diye konuştu. Süleyman, “Yapay zeka çok hızlı ilerliyor. Küçük ya da orta ölçekli bir işletme olsaydım, gelişmesini izleyip beklerdim. Yapay zekanın size gerçekten fayda sağlayan kısmını bulmanız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Nakit akışının; artan kira, vergi, istihdam maliyetleri ve düzenlemelerle karşı karşıya kalan KOBİ’ler için hâlâ belirleyici olduğunu vurgulayan Süleyman, perakendenin temelleri olan satış, gider kontrolü ve kâr-zarar odağının değişmediğini; başarının kesintisiz iyi hizmet, fiyat-değer dengesi ve rekabetin takibiyle geldiğini söyledi. Süleyman, “Perakendede ayakta kalabiliyorsanız her yerde ayakta kalırsınız. Ama çok çalışmanız gerekir” dedi.

Eylülde yeni kozmetik markası

Süleyman, kariyerindeki zorluklara da değindi. 1980’lerde denetçilerin işinin bir bölümünde ciddi borç tespit ettiğini, 2 milyon sterlini altı haftada bulmasının istendiğini, yatırımcının çekilmesiyle iflas ettiğini anlattı. Süleyman, eylülde Londra’da “Lipstick” adıyla yeni bir kozmetik markası başlatacağını açıkladı. Markayı “yarı fiyatına Charlotte Tilbury” sözleriyle tanıtan iş insanı, ürünlerin Çin’de üretileceğini, Londra’nın West End bölgesinde 2 amiral mağaza, Westfield gibi alışveriş merkezlerinde 8-10 stant ve çevrim içi kanalla satılacağını söyledi. Sonbahar lansmanında “gerilla pazarlama” yöntemini kullanacağını belirten Süleyman, 10 bin çevrim içi ve sosyal medya elçisine ücretsiz ürün verileceğini, toplam 300 bin adet ürünün bu kapsamda dağıtılacağını kaydetti.

200 milyon sterlinlik servet

1953’te Kıbrısta Kıbrıslı Türk bir ailede dünyaya gelen Süleyman, 5 yaşındayken ailesile İngiltere’ye yerleşti. 18 yaşında deri sektöründe ortak girişimle başladığı iş hayatında, İngiliz yüksek sokağının önde gelen markalarına tedarik yapan bir hazır giyim üreticisi kurdu. Süleyman, 2015 yılında BBC’nin “Dragons’ Den” programına 13’üncü sezonda yatırımcı olarak katıldı ve programdaki 10 yılında 3,8 milyon sterlinin üzerinde yatırım taahhüdünde bulundu. Süleyman, dört asli yatırımcıdan biri olarak programın 29 Ocak 2026’da başlayan 23’üncü sezonunda da yer aldı. 2015’te yayımlanan Sunday Times Zenginler Listesi’nde 637’nci sırada yer alan iş insanının serveti, 200 milyon sterlinin üzerinde tahmin edildi. Süleyman, 2025’te girişimci Lucie MacLeod’un Hair Syrup markasına sunduğu koşullu yatırım teklifi nedeniyle eleştirilmiş; aynı yıl zor durumdaki aksesuar perakendecisi Claire’s için satın alma teklifi vermişti.