Lisanslı depoculukta kuruluş izni kuralları değişti

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Ticaret Bakanlığı, lisanslı depo işletmelerine kuruluş izni verilmesine ilişkin tebliğde kapsamlı değişiklikler yaptı.

14 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle 11 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde çeşitli hükümler değiştirildi ve yeni maddeler eklendi.

Başvurularda ticari ve mali itibar kriteri

Değişiklikle kuruluş izni başvurularının değerlendirilmesinde ticari ve mali itibar ile güvenilirlik esas alınacak; bu kriterlere göre olumlu görülmeyen başvurular reddedilecek.

Öte yandan Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu'na yapılan ödemelerin, kuruluş izni kapasitesini aşan işletmelere başvuru önceliği sağlamayacağı da hükme bağlandı. Tazmin Fonu'na başvuru hakkı doğan tesislerin kapasite kullanım kriterleri ise Bakanlık tarafından belirlenecek.

Hububat depolarına yeni şartlar

Yapı standartları açısından çeltik hariç hububat ürün grubunda faaliyet gösterecek lisanslı depo işletmelerinin depolarını yatay depo şeklinde inşa edemeyeceği düzenlendi.

Hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar ürünlerinde teminat verilememesi gerekçesiyle lisans kapasitesi azaltılamayacak; bu ürün gruplarında faaliyet gösterecek işletmelerin tesis sahasında en az 10 adet çelik silo bulunması zorunlu tutuldu.

Mevcut işletmelere kapasite artışı imkanı

Tebliğe eklenen geçici maddeyle mevcut işletmelere çeşitli geçiş kolaylıkları tanındı.

Buna göre lisanslı depo işletmeleri, bulundukları ilçenin listede yer alıp almadığına bakılmaksızın, tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Genel Müdürlüğe başvurarak depo kapasitelerini 35.000 tona artırabilecek.

Kapasite artırım iznini alan işletmeler, izin tarihinden itibaren iki yıl içinde faaliyet izni almak zorunda olacak.

Bazı işletmeler yeni şartlardan muaf tutulacak

Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce Bakanlıktan lisanslı depo kuruluş veya şube açılış izni alan şirketlere, yatay depo yasağı ile en az 10 çelik silo şartı uygulanmayacak.

Kuruluş izni kapasitesinin üzerinde depo ve tesisi bulunan mevcut lisanslı depo işletmelerine de bir defaya mahsus olmak üzere, aşılan kapasitenin üzerinde olmamak kaydıyla 10 bin tona kadar kapasite artış izni verilebilecek.

Bu kapsamdaki başvuruların tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içinde Genel Müdürlüğe yapılması gerekiyor.