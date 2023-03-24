Lisanslı depolarda kira desteği tebliğinde değişiklik

ANKARA (EKONOMİ)- Lisanslı depolara ürün teslim edebilecek üretici örgütleri arasına 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında kanuna tabi tarım satış kooperatifleri ve birlikleri eklendi. Lisanslı depo kira desteği verilen ürün sayısı azaltıldı.

Tebliğde yapılan değişiklikle 2022 yılında hasat edilen ürünler de kira desteği kapsamına dahil edildi. Lisanslı depolarda el değiştiren ürünler kira desteğinden yararlanamayacağına ilişkin hükümlerde de bir değişiklik yapılarak bu alanda başvuruda bulunanların 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun ‘haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti’ başlıklı 23’üncü maddesine göre işlem yapılacağı hükme bağlandı.

Tebliğin kira desteği verilecek ürünleri gösteren Ek-1 sayılı listesinden, keten tohumu, bakla ve tritikale çıkarıldı.