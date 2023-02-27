Lisanslı elektrik üretimi Aralık'ta %3,14 arttı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi, 2022 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,14 artışla 95 milyon 174 bin megavatsaat oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Aralık ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"nu yayımladı.

Buna göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 26,52'si doğal gaz santralleri, yüzde 24,46'sı barajlı hidroelektrik santraller, yüzde 11,89'u rüzgar santralleri, yüzde 10,90'ı ithal kömür, yüzde 10,71'i linyit kömür, yüzde 8,70'i akarsu santralleri, kalan kısmı biyokütle, jeotermal, güneş, taş kömürü, asfaltit, fuel oil, hafta, LNG ve motorinden sağlandı.

Elektriğin yüzde 74,38'ini serbest üretim şirketleri, yüzde 22,06'sını EÜAŞ santralleri, yüzde 3,44'ünü işletme hakkı devredilen şirketler ve yüzde 0,12'sini yap-işlet-devret santralleri üretti.

Elektrik tüketiminin yüzde 45,05'i sanayi, yüzde 25,15'i kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler, yüzde 25,15'i mesken, yüzde 2,96'sı aydınlatma ve yüzde 2,06'sı tarımsal faaliyetler için gerçekleştirildi.