Lisanssız elektrik üretimi yönetmeliğinde değişiklik

Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumu (EPDK) tarafından Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nde bazı düzenlemeler yapılarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Konuya ilişkin EPDK'dan yapılan açıklamada, elektrik tüketim ihtiyaçlarını kendi elektrik üretim tesislerinden kurmak üzere ülke genelinde lisanssız elektrik üretim yatırımları hızla devam ettiği hatırlatılarak, "Lisanssız elektrik üretim tesisi yatırımı yapmak isteyen kişilerin hangi bölgede ve trafo merkezinde ne kadar kapasite olduğunu öngörebilmesi, başvurunun olumlu sonuçlanabilmesi için kritik önem taşımaktadır." denildi.

Düzenlemeye göre bu kapsamda, yatırımcıların yatırım planlaması yaparken hangi trafo merkezinde ve buna bağlı olarak hangi bölgede başvuru yapacaklarına sağlıklı bir şekilde karar verebilmesi adına; Ekim ayı itibarıyla TEİAŞ, dağıtım şirketleri ve OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından ülke genelinde trafo merkezi ve fider bazında verilen bağlantı görüşleri kendi sitelerinde ilan edilecek.

Başvurular ekim itibarıyla elektronik ortamda alınacak

Bugüne kadar “elden teslim” yöntemiyle yapılan lisanssız elektrik üretim başvuruları, Ekim ayından itibaren elektronik ortamda alınmaya başlanacak.

Düzenlemeye göre, şeffaflığın arttırılması, rekabet ortamının korunması kapsamında kapasitelerin tespiti ve ilanı ile elektronik başvuru altyapısının hazırlanması amacıyla 1 Ağustos 2023 – 30 Eylül 2023 tarihleri arasında ilgili şebeke işletmecilerince başvuru alınmayacak.

Ekim ayı itibarıyla lisanssız üretim başvuruları yeniden açılacak ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim başvuruları devam edecek.