Liste güncellendi: İşte en zengin Türkler!

Mayıs ayında resmi tatiller nedeniyle Borsa İstanbul'da işlemler yer yer yapılamadı. Yönünü aşağı çeviren BIST 100 endeksi, mayıs ayına 14.506,83 puandan başladı.

Endeks, ay boyunca satış baskısı altında kalarak mayıs ayını 13.662,75 puandan kapattı. Borsadaki bu ayı kapanışı, en zengin Türklerin servet haritasını da doğrudan değiştirdi.

Tera Holding hisseleri geriledi, Tezmenler listeden çıktı

Yıla fırtına gibi başlayan Tera Holding hisseleri, 2026 yılına 170 lira seviyesinden giriş yapmıştı. Hisseler, Borsa İstanbul'daki güçlü alımlarla 17 Nisan tarihinde 396 TL'nin üzerine çıktı.

Forbes Türkiye'nin derlediği habere göre bu rekor yükselişle birlikte Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve babası Oğuz Tezmen, mart ayında açıklanan Forbes'un küresel milyarderler listesine girmeyi başarmıştı. Ancak 17 Nisan'da görülen bu zirvenin ardından Tera hisselerinde gerileme dönemi başladı.

Hisselerdeki düşüş dalgası, Tezmen ailesinin servetini de eritti. Tera hisseleri 270 liranın altına indiğinde, önce onursal başkan baba Oğuz Tezmen milyarder statüsünü kaybetti.

Düşüşün devam etmesiyle hisseler 210 liranın altına gerilediğinde ise Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen milyarder unvanına veda etti. Güncel listede Emre Tezmen'in serveti 0,9 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Tezmen Türk Dolar Milyarderleri listesindeki yerini şimdilik kaybetmiş olsa da halen Forbes Türkiye'nin hazırladığı En Zengin 100 Türk listesinde yer alıyor.

Zirve yarışı kızıştı: Murat Ülker ve Cemil Kazancı karşı karşıya

Nisan ayında Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker ile enerji sektörünün güçlü ismi Şaban Cemil Kazancı'nın servetleri birbirine çok yaklaşmıştı. Mayıs ayı biterken iki isim arasındaki makas dar kalmaya devam etse de Murat Ülker halen Türkiye'nin en zengin iş insanı.

Güncel verilere göre Murat Ülker 5,2 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin ismi olma unvanını korudu. Şaban Cemil Kazancı ise 5 milyar dolarlık servetiyle Ülker'i hemen arkasından takip etmeyi sürdürdü.

Erman Ilıcak 3,8 milyar dolarla listedeki ağırlığını hissettirirken, Ferit Faik Şahenk 3,0 milyar dolar servete ulaştı. Savunma sanayisinde İHA ve SİHA üretimiyle öne çıkan Baykar yöneticilerinden Selçuk Bayraktar 2,7 milyar dolar, Haluk Bayraktar ise 2,4 milyar dolar varlıkla küresel listede yer aldı.

Gerçek zamanlı verilere göre Filiz Şahenk 2,8 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin kadını.

Astor yükselişini sürdürüyor, Geçgel'in serveti artıyor

Mayıs ayındaki genel borsa düşüşüne meydan okuyan şirketlerin başında ise Astor geldi. Astor hisselerindeki yükseliş trendi mayıs ayında da hız kesmeden devam etti.

Şirketin hisseleri son bir ayda yüzde 15'e yakın değer kazandı. Bu yükseliş performansı, şirketin patronu Feridun Geçgel'in servetine direkt olarak yansıdı. Geçgel, 4,5 milyar dolarlık servetiyle listenin üst sıralarındaki yerini sağlamlaştırdı.

Türkiye'de iş yapmayan ancak küresel listede Hamdi Ulukaya (12,4 milyar dolar), Eren Özmen (6,7 milyar dolar), Fatih Özmen (6,4 milyar dolar) ve Uğur Şahin (4,1 milyar dolar) dahil edildiğinde Türk milyarderlerin toplam serveti 100 milyar doları aşıyor.

Dolar milyardeleri Türkler ve dünya sıralamasındaki yerleri: