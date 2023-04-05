Listenin tepesi değişti: Türkiye'nin en zengini kim?

Forbes, merakla beklenen 2023 milyarderler listesini açıkladı.

Bazı milyarderler bu yıl listeye giremedi, dünyada milyarderlerin sayısı 2 bin 640'a geriledi.

Bununla birlikte bazı milyarderlerin servetleri de eridi. Milyarderlerin toplam servetleri 500 milyar dolar düşüşle 12,2 trilyon dolara indi.

Peki listede Türkiye'den kaç isim var? Türkiye'nin milyarderleri kimler?

Forbes'un listesine Türkiye'den de 26 isim girdi. Türkiye'nin en zengini 2023'te değişti.

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, 5.1 milyar dolarlık servetiyle listeye 516. sırada girdi, Türkiye'nin en zengin iş insanı oldu.

5.1 milyar dolarlık servetiyle Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker 30. sırada yer alarak Türkiye'nin en zengin 2. iş insanı olarak listede yerini aldı.

Forbes'un listesinde 610. sırada 4.5 milyar dolarla Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Erdemoğlu,

1049. sırada 2,8 milyar dolarla Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Sevim Arsel,

1065. sırada 2.8 milyar dolarla Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Faik Şahenk,

1080. sırada 2.7 milyar dolarla Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç,

1155. sırada 2.6 milyar dolarla Filiz Şahenk,

1168. sırada 2.6 milyar dolarla Koç Holding Onursal Başkanı Mustafa Rahmi Koç,

1248. sırada 2.4 milyar dolarla Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak,

1341. sırada 2.2 milyar dolarla Limak Holding kurucusu Nihat Özdemir,

1341. sırada 2.2 milyar dolarla Limak Holding kurucusu Sezai Bacaksız,

1392. sırada 2.1 milyar dolarla Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya,

1489. sırada 2 milyar dolarla Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı,

1605. sırada, 1.8 milyar dolarla Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı,

1653. sırada 1.8 milyar dolarla Tara Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sinan Tara,

1720. sırada 1.7 milyar dolarla Tema Grubu CEO'su Mustafa Küçük, 1867. sırada 1.5 milyar dolarla Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık,

1944. sırada 1.5 milyar dolarla Deniz Sahenk,

2045. sırada 1.3 milyar dolarla Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın,

2093. sırada 1.3 milyar dolarla Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan,

2180. sırada 1.2 milyar dolarla Acıbadem Sağlık Grubu Başkanı Mehmet Aydınlar,

2188. sırada 1.2 milyar dolarla Taha Holding Şefik Yılmaz Dizdar,

2419. sırada 1 milyar dolarla MV Holding kurucusu Murat Vargı yer aldı.